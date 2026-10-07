Velatorio y cortejo de Piero: cuándo y dónde será la despedida final del cantante

Tras la confirmación de la muerte de Piero De Benedictis a los 81 años, la familia del reconocido cantautor dio a conocer los detalles del último adiós para seguidores, allegados y colegas de la cultura popular. El artista, autor de clásicos inolvidables de la música hispanoamericana como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", falleció tras permanecer internado en un centro de salud de la Capital Federal.