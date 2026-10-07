Velatorio y cortejo de Piero: cuándo y dónde será la despedida final del cantante
El músico será velado este jueves en la Ciudad de Buenos Aires y sus restos descansarán en el Cementerio de la Recoleta.
Tras la confirmación de la muerte de Piero De Benedictis a los 81 años, la familia del reconocido cantautor dio a conocer los detalles del último adiós para seguidores, allegados y colegas de la cultura popular. El artista, autor de clásicos inolvidables de la música hispanoamericana como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", falleció tras permanecer internado en un centro de salud de la Capital Federal.
El cronograma de la despedida pública
Según confirmaron sus allegados, el velatorio del músico se llevará a cabo durante la jornada del jueves desde las 12:30 hasta las 20.00 en la sala velatoria ubicada en O'Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia permitirá que amigos, familiares y personalidades del espectáculo se acerquen a brindarle el último homenaje a una de las figuras más emblemáticas del cancionero protesta y testimonial de la región.
Traslado e inhumación en la Recoleta
Finalizado el velatorio, el cortejo fúnebre partirá el viernes hacia su morada final. Los restos del artista serán trasladados al Cementerio de la Recoleta, donde se realizará la ceremonia de inhumación para despedir definitivamente al mítico compositor, cuyo legado musical y compromiso social marcaron a varias generaciones.
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