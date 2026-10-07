El comunicado de la familia de Piero tras el fallecimiento del cantautor: "Su luz seguirá brillando"

"Mi viejo": Lanzada a finales de los años 60, la conmovedora balada dedicada a la figura paterna se convirtió en un éxito rotundo en toda América Latina y en un clásico absoluto del repertorio popular.

"Para delinares": Un retrato costumbrista y reflexivo que caló profundo en el cancionero nacional.

"Que se vayan ellos" y "Soy pan, soy paz, soy más": Piezas fundamentales de la canción de protesta con las que le dio voz a los reclamos por la libertad, la justicia y los derechos humanos durante los años de dictaduras militares en el Cono Sur.

Exilio, proyección regional y conmoción por su partida

El marcado contenido social de sus canciones y su activo compromiso político lo convirtieron en blanco de la censura durante la última dictadura militar, obligándolo a exiliarse en España hacia finales de los años 70.

Con la vuelta de la democracia en 1983, su reencuentro con el público argentino se tradujo en conciertos masivos y una popularidad que jamás decayó.

Su huella trascendió las fronteras locales: en el ámbito internacional no solo destacó por su obra artística, sino también por su incansable labor humanitaria y sus causas por la paz en Colombia y toda la región. Pese a los achaques de salud que atravesó en sus últimos tiempos, procuró mantenerse cerca de los escenarios latinoamericanos hasta donde el cuerpo se lo permitió.

La confirmación de su fallecimiento causó un hondo pesar en el panorama cultural de la región. Artistas, líderes políticos y fanáticos de distintas latitudes volcaron su dolor en redes sociales para homenajear a una figura fundamental que supo ponerle música a las vivencias, amores y demandas de todo un continente.