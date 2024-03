La joven que denunció a cuatro jugadores de Vélez ratificó su declaración y brindó nuevos detalles

Ahora la mujer ratificó lo denunciado ante la fiscal María Eugenia Rossi y brindó nuevos detalles del abuso hasta ahora desconocidos.

Según consignó este jueves Infobae la joven declaró que que llegó al hotel a las 00.40 y que subió por el ascensor hasta la habitación que le había indicado Sosa. Al llegar se encontró, además de con Sosa, con Cufré, Osorio y Florentín.

"Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco", aseguró.

En este punto de la declaración, la mujer hizo una aclaración importante, según sus propias palabras: “Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí”.

Luego relató detalles del abuso que sufrió de manera consecutiva de cada uno de los jugadores que estaban en el ese cuarto de hotel, aunque esa parte está resguardada en el expediente y no trascendió a la prensa para cuidar a la víctima.

En su declaración la joven también dijo que sentía que se le “apagaba la cabeza” cada vez que intentaba incorporarse de la cama donde, según sus palabras, estaba tendida.

El lunes próximo, mediante el mecanismo de Cámara Gesell, la mujer podrá realizar una nueva ampliación de su denuncia. También están citados para la semana que viene los futbolistas para que realicen sus correspondientes descargos.

En tanto el juez Lucas Alfredo Taboada prohibió hoy a cuatro imputados salir del país por los próximos 90 días.

Hasta ahora, esta es la única medida dispuesta contra los jugadores por la Justicia tucumana, que todavía espera el resultado del análisis de las cámaras de seguridad del hotel y de los mensajes que intercambiaron la denunciante y el arquero Sosa para concretar el encuentro.