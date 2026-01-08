Truco casero súper efectivo: esta es la mejor manera de batir los huevos

Un truco casero que se volvió viral en redes propone cambiar el tenedor por una cuchara al batir los huevos, un gesto sencillo que marca la diferencia en la textura de la tortilla. Además, esta técnica revive costumbres de la cocina casera, demostrando que pequeños ajustes en la preparación pueden transformar recetas tradicionales en experiencias más sabrosas.