Vendían un "quemador natural" para adelgazar, pero contenía drogas peligrosas y un sello falso de ANMAT

Según los investigadores, el domicilio de esta segunda mujer funcionaba como punto de entrega del producto y lugar desde donde se enviaban paquetes al interior del país.

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Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento en los domicilios de ambas imputadas. Los procedimientos se realizaron el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que se secuestraron teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones de ventas y 87 frascos del “Quemador Natural”.

Pero la investigación no terminó ahí. Pese a los allanamientos, la principal imputada continuó con la venta de las pastillas, por lo que el 26 de febrero se realizaron nuevos allanamientos, también con resultados positivos.

Droga "anoréxica", diuréticos y efectos adversos

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En el expediente declararon al menos cuatro personas que habían comprado el producto. Todos relataron haber sufrido efectos adversos después de tomar las pastillas. Entre los síntomas, describieron mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimiento, constipación y retención de líquidos.

Además, entregaron los frascos que habían comprado, los cuales llevaban la inscripción “Producto autorizado por ANMAT”.

A pedido de la fiscalía, la División del Laboratorio Químico de la Policía Federal realizó diversos análisis sobre los comprimidos secuestrados.

En los esos estudios detectaron dos sustancias: Mazindol, conocida como droga “anoréxica”, con una composición similar a la de las anfetaminas y considerada altamente perjudicial para la salud; e Hidroclorotiazida, un diurético que debe usarse únicamente bajo indicación médica y que no posee función adelgazante.

Los especialistas explicaron que consumir estas sustancias sin control médico implica riesgos graves para la salud.

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Por ese motivo, tanto la ANMAT como la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia de Buenos Aires también emitieron comunicados de advertencia para que la gente no consuma el producto.

La determinante decisión de la Justicia

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca decidió imputar a V.M.R como presunta autora de los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud, que contempla una pena de entre 3 y 10 años de prisión, y por el uso de sello oficial falsificado, que prevé penas de entre 1 y 6 años.

En tanto, a su hermana se le atribuyen los mismos delitos, pero como partícipe secundaria.

Tras la audiencia de formalización de las imputaciones, la jueza federal de Garantías María Gabriela Marrón otorgó el plazo de 60 días hábiles para desarrollar la investigación.

El caso es llevado adelante por la fiscal federal Elisa Trinchín del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de Bahía Blanca, y el auxiliar fiscal Facundo Nicolás Ruiz Martínez.

Además, a la principal imputada se le impuso la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse semanalmente ante la Policía Federal, la prohibición de usar las redes sociales con las que vendía los productos y de contactar a clientas o proveedores.

Respecto de su hermana, la jueza le impuso la promesa de someterse al proceso, con la obligación de comparecer cada vez que sea citada e informar cualquier cambio de domicilio.

Por su parte, los defensores José Ignacio Guillermo Pazos Croccito y Gisella Malvestiti no cuestionaron los hechos expuestos por la fiscalía, pero señalaron que las imputadas desconocían la disposición 6132/2025 de la ANMAT, la cual prohíbe el uso, distribución y comercialización del producto en todo el país.