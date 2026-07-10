Santiago del Estero: investigan la muerte de un trabajador que fue aplastado por una cosechadora

La Justicia investiga la muerte del trabajador en un campo de Santiago del Estero

La novedad fue comunicada de inmediato al fiscal Martín Silva, quien lleva adelante la investigación del caso y busca determinar cómo ocurrió el accidente en el campo y si existió algún tipo de responsabilidad laboral.

En este sentido, como una de las principales medidas, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que un médico forense se hiciera presente en el hospital y examinara el cadáver. Además, se instruyó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Santiago del Estero con el objetivo de que se lleve a cabo la autopsia correspondiente.

Tras el fallecimiento de la víctima, la investigación continuará ahora bajo la nueva calificación. Por este motivo, las autoridades dispusieron también la toma de declaración testimonial al empleador del joven, mientras la Justicia procura determinar las circunstancias en las que ocurrió el trágico accidente con la maquinaria agrícola.