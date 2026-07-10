Santiago del Estero: investigan la muerte de un trabajador que fue aplastado por una cosechadora
La víctima tenía 29 años. La Justicia busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el trágico accidente con la maquinaria agrícola.
Un trabajador rural de 28 murió tras permanecer internado en estado crítico luego de haber sido aplastado por una máquina cosechadora en un establecimiento rural de Otumpa, Santiago del Estero. Tras la confirmación del fallecimiento, la Justicia ordenó que se le practique una autopsia.
El trágico accidente ocurrió el miércoles por la tarde, cuando la víctima, identificada como Gastón Ledesma, de 28 años, se encontraba trabajando en el campo y, por causas que son materia de investigación, fue aplastado por una máquina cosechadora, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.
Luego del hecho, el trabajador rural fue asistido inicialmente en Quimilí, donde recibió los primeros auxilios, y posteriormente derivado de urgencia al Hospital Regional "Ramón Carrillo" de la ciudad de Santiago del Estero, debido a la severidad de las lesiones.
Una vez en el centro de salud, fue ingresado al sector de Shock Room y permaneció internado mientras era sometido a distintos estudios y tratamientos médicos.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el jueves por la mañana se confirmó el fallecimiento.
La Justicia investiga la muerte del trabajador en un campo de Santiago del Estero
La novedad fue comunicada de inmediato al fiscal Martín Silva, quien lleva adelante la investigación del caso y busca determinar cómo ocurrió el accidente en el campo y si existió algún tipo de responsabilidad laboral.
En este sentido, como una de las principales medidas, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que un médico forense se hiciera presente en el hospital y examinara el cadáver. Además, se instruyó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Santiago del Estero con el objetivo de que se lleve a cabo la autopsia correspondiente.
Tras el fallecimiento de la víctima, la investigación continuará ahora bajo la nueva calificación. Por este motivo, las autoridades dispusieron también la toma de declaración testimonial al empleador del joven, mientras la Justicia procura determinar las circunstancias en las que ocurrió el trágico accidente con la maquinaria agrícola.
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