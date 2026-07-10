Tres Arroyos: compró un 0 km, el motor se fundió a los 3 meses y ordenaron indemnizarlo

La concesionaria explicó que la demora estuvo relacionada con la falta de disponibilidad del nuevo motor y con los trámites necesarios para registrar el cambio de la pieza.

Por su parte, el fabricante sostuvo que el vehículo finalmente fue reparado y entregado a su propietario. Además, cuestionó inicialmente que existiera una relación de consumo directa con el demandante y sostuvo que la compraventa había sido celebrada únicamente con la concesionaria.

Qué resolvió la Justicia

La jueza entendió que el caso debía analizarse bajo la Ley de Defensa del Consumidor y consideró que tanto el fabricante como la concesionaria forman parte de la misma cadena de comercialización, por lo que ambos debían responder por el cumplimiento de la garantía.

En la sentencia, dictada a comienzos de agosto de este año, señaló que quedó demostrado que la falla del motor estaba cubierta por la garantía oficial y que el servicio técnico no fue prestado en un plazo razonable. También remarcó que, si la reparación iba a demorar varios meses, las empresas debían ofrecer alguna alternativa para reducir el perjuicio al cliente, como un vehículo de reemplazo o la sustitución de la unidad.

De cuánto fue la indemnización

La indemnización reconocida incluye 135.000 pesos por el costo del traslado del vehículo mediante grúa y 3.000.000 de pesos por daño moral, al considerar que la rotura de un auto prácticamente nuevo y la larga espera para recuperarlo generaron importantes molestias al consumidor.

En cambio, la Justicia rechazó el reclamo por privación de uso del vehículo porque el demandante no presentó pruebas suficientes sobre los gastos de movilidad que aseguró haber tenido durante el tiempo que estuvo sin el automóvil.

También fue desestimado el pedido de daño punitivo. La magistrada explicó que no se comprobó una conducta dolosa ni una negligencia grave por parte de las empresas que justificara la aplicación de esa sanción prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.