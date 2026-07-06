Lucas Gámez cumple 9 años y sigue la búsqueda en Venezuela: el emotivo mensaje de su madre

El texto con un emotivo deseo: “Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida. Porque mientras exista fe... Siempre existirá esperanza”.

El video de los padres de Lucas Gámez el día de su cumpleaños

El video de los padres de Lucas Gámez en el día de su cumpleaños

En paralelo, sus padres grabaron un video juntos donde remarcaron que están convencidos de que “Lucas está con vida”.

“Esta vez el video queremos hacerlo juntos, porque sabemos que Lucas quiere que haya unidad, que quiere transmitir un mensaje y una enseñanza con todo esto que está pasando. Tenemos muchísima fe de que está con vida”, expresó Blancalida.

Por su parte Marcos Gámez, el padre, explicó cómo continúan las tareas de búsqueda y rescate: “Falta un trabajo importante de remoción de escombros y luego analizar la estrategia a seguir según los espacios que se crearon para tratar de llegar a Lucas y a muchas personas con vida que podrían estar ahí abajo para que sus familiares puedan reencontrarse”.

Los padres del nene finalizaron el video agradeciendo el sinfín de mensajes que recibieron durante las últimas dos semanas y enviaron un especial pedido: “Les pedimos oración, unidad, que crean y que tengan fe. Para nosotros es muy importante que nos ayuden con toda esa fe que nos han transmitido y que nos ha sostenido durante estos días”.