Lucas Gámez cumple 9 años y sigue la búsqueda en Venezuela: el emotivo mensaje de su madre
El nene argentino permanece desaparecido desde el derrumbe del edificio donde se encontraba cuando ocurrieron los dos terremotos.
La búsqueda de Lucas Gámez mantiene en vilo a Venezuela. El nene argentino cumple 9 años este lunes, mientras continúan los operativos de rescate entre los escombros. En medio de la desesperación, sus padres expresaron la esperanza de encontrarlo con vida.
El nene permanece desaparecido desde el 24 de junio, cuando dos terremotos provocaron el derrumbe del edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira, donde se encontraba junto a sus tíos. Doce días después, los equipos de rescate continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
Conmovedor mensaje por el cumpleaños de Lucas Gámez
A través de sus redes sociales, Blancalida Martínez Coronado, su madre, publicó varias fotos, videos y cadenas de oración, incluyendo un conmovedor mensaje por el cumpleaños de su hijo. “Hoy será un gran día”, expresa una de las últimas fotos que compartió.
"Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad", indica el posteo en Instagram, con un extenso texto escrito por Kristopher Kerezsy, un humorista venezolano.
El mensaje, cargado de una fe inquebrantable, pide por “un milagro” sumamente especial en este día: “Regálale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón”.
El texto con un emotivo deseo: “Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida. Porque mientras exista fe... Siempre existirá esperanza”.
El video de los padres de Lucas Gámez el día de su cumpleaños
En paralelo, sus padres grabaron un video juntos donde remarcaron que están convencidos de que “Lucas está con vida”.
“Esta vez el video queremos hacerlo juntos, porque sabemos que Lucas quiere que haya unidad, que quiere transmitir un mensaje y una enseñanza con todo esto que está pasando. Tenemos muchísima fe de que está con vida”, expresó Blancalida.
Por su parte Marcos Gámez, el padre, explicó cómo continúan las tareas de búsqueda y rescate: “Falta un trabajo importante de remoción de escombros y luego analizar la estrategia a seguir según los espacios que se crearon para tratar de llegar a Lucas y a muchas personas con vida que podrían estar ahí abajo para que sus familiares puedan reencontrarse”.
Los padres del nene finalizaron el video agradeciendo el sinfín de mensajes que recibieron durante las últimas dos semanas y enviaron un especial pedido: “Les pedimos oración, unidad, que crean y que tengan fe. Para nosotros es muy importante que nos ayuden con toda esa fe que nos han transmitido y que nos ha sostenido durante estos días”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario