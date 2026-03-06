Verano 2026: la ANSV reveló cuál fue el peor caso de alcoholemia positiva

4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

2.668 conductores sin cinturón de seguridad

2.662 casos de falta de documentación

1.034 vehículos sin seguro obligatorio

1.075 patentes ausentes o adulteradas

Los casos más graves de alcoholemia positiva durante el verano 2026

test alcoholemia

Entre los datos más relevantes, los agentes de la ANSV detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva. A dichos conductores no solo se les retuvo la licencia sino que fueron retirados de circulación por considerarse que representaban un riesgo concreto en la vía pública.

Al término de la fiscalización, los registros permitieron revelar cuáles fueron los casos más graves y en qué provincias se registraron:

3,05gl/l – Corrientes

3,03gl/l – Salta

2,84gl/l – Entre Ríos

2,71gl/l – Misiones

2,56gl/l – Entre Ríos

Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.