Verano 2026: la ANSV reveló cuál fue el peor caso de alcoholemia positiva
Más de un millón de vehículos fueron controlados durante la temporada. Cuáles fueron las infracciones más habituales.
Durante el verano 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó operativos diarios en 39 puntos clave del país y controló más de un millón de vehículos. La fiscalización reveló cuáles fueron los casos más graves de alcoholemia positiva y las infracciones más habituales.
En total fueron 1.013.198 los vehículos controlados por la ANSV en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.
Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.
Durante el verano, se labraron 23.527 infracciones. Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.
Las infracciones de tránsito más habituales
Dentro de las más de 25 mil infracciones que labraron los agentes de la ANSV, se destacan cinco como las más habituales:
- 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- 2.668 conductores sin cinturón de seguridad
- 2.662 casos de falta de documentación
- 1.034 vehículos sin seguro obligatorio
- 1.075 patentes ausentes o adulteradas
Los casos más graves de alcoholemia positiva durante el verano 2026
Entre los datos más relevantes, los agentes de la ANSV detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva. A dichos conductores no solo se les retuvo la licencia sino que fueron retirados de circulación por considerarse que representaban un riesgo concreto en la vía pública.
Al término de la fiscalización, los registros permitieron revelar cuáles fueron los casos más graves y en qué provincias se registraron:
- 3,05gl/l – Corrientes
- 3,03gl/l – Salta
- 2,84gl/l – Entre Ríos
- 2,71gl/l – Misiones
- 2,56gl/l – Entre Ríos
Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.
