Vicente López refuerza su seguridad con 50 nuevas cámaras con lectoras de patentes al "Muro Digital"

En la misma línea, explicó que la herramienta tecnológica cumple un rol estratégico en la seguridad local: "No sólo los accesos principales, los más conocidos por los vecinos, sino que cada uno de los accesos que tiene nuestro municipio va a estar videovigilado. Eso nos permite detectar rápidamente cualquier auto, moto, camión o vehículo que haya participado en un delito, tenga pedido de captura o que lo esté buscando la Justicia".