Vicente López refuerza su seguridad con 50 nuevas cámaras con lectoras de patentes al "Muro Digital"
El municipio blindó la totalidad de sus accesos limítrofes con CABA, San Martín y San Isidro mediante un avanzado circuito de videovigilancia.
El municipio de Vicente López dio un nuevo paso en materia de prevención urbana al incorporar 50 nuevas cámaras de alta tecnología dotadas de sistemas de lectura de patentes. Los dispositivos fueron integrados al denominado "Muro Digital", un anillo de control perimetral diseñado para monitorear cada uno de los ingresos al distrito.
De esta manera, la totalidad de las entradas que conectan con la Ciudad de Buenos Aires y los partidos vecinos de San Martín y San Isidro quedaron bajo supervisión permanente, abarcando tanto las trazas principales como los accesos secundarios de la comuna.
Prevención y detección temprana en Vicente López
Durante la presentación oficial, la intendenta Soledad Martínez subrayó el impacto operativo de la medida: "Estamos presentando el muro digital, que básicamente hace que todo el perímetro de Vicente López tenga un circuito de cámaras que videovigila y, además, tenga lectoras de patente" , señaló la mandataria comunal.
En la misma línea, explicó que la herramienta tecnológica cumple un rol estratégico en la seguridad local: "No sólo los accesos principales, los más conocidos por los vecinos, sino que cada uno de los accesos que tiene nuestro municipio va a estar videovigilado. Eso nos permite detectar rápidamente cualquier auto, moto, camión o vehículo que haya participado en un delito, tenga pedido de captura o que lo esté buscando la Justicia".
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