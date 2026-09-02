Un perro frustró un robo en La Matanza: comenzó a ladrar al ver un movimiento sospechoso y salvó a sus dueños
Al ver que los ladrones se acercaban, un perro comenzó a ladrar mientras era llevado por una pareja que intentaba ingresar a su domicilio. Mirá el video.
Un insólito e impactante episodio de inseguridad finalizó con un desenlace inesperado gracias a la rápida reacción de un perro. Una pareja que se disponía a ingresar a su vivienda en La Matanza fue abordada por delincuentes armados, pero el perro que llevaban con una correa evitó el robo con sus efusivos ladridos.
El hecho ocurrió el pasado sábado, cerca de las 20 horas. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, la pareja acababa de descender de su vehículo Peugeot blanco estacionado en la vereda cuando advirtieron una maniobra sospechosa: un automóvil SUV negro se detuvo bruscamente a pocos metros de ellos y del interior bajaron rápidamente tres delincuentes con intenciones de asalto.
Sin embargo, la presencia del perro, a quien paseaban en ese momento, cambió el curso de la situación. Al detectar el amenazante arribo del vehículo de los ladrones, el animal comenzó a ladrar de manera intensa y persistente para alertar sobre el peligro. La furiosa reacción del can desorientó a las víctimas y a los propios atacantes: al escuchar los ladridos y los gritos desesperados, la pareja reaccionó a tiempo y logró salir corriendo desesperadamente hacia la esquina para ponerse a salvo.
Así huyeron los ladrones, luego de que el perro de la pareja alertara el intento de robo en La Matanza
Desconcertados por el alboroto y la huida de la pareja junto a su mascota, los delincuentes intentaron revisar el vehículo en vano durante unos pocos segundos. Al verse frustrados y expuestos en plena vía pública, abandonaron el lugar a toda prisa a bordo del mismo auto en el que habían llegado.
Las imágenes se difundieron rápidamente, reflejando no solo la creciente preocupación por la inseguridad en la zona, sino también el instinto protector del perro, cuya oportuna alerta salvó a sus dueños de ser víctimas de un violento asalto.
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