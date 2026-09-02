Un perro frustró un robo en La Matanza: comenzó a ladrar al ver un movimiento sospechoso y salvó a sus dueños.

Sin embargo, la presencia del perro, a quien paseaban en ese momento, cambió el curso de la situación. Al detectar el amenazante arribo del vehículo de los ladrones, el animal comenzó a ladrar de manera intensa y persistente para alertar sobre el peligro. La furiosa reacción del can desorientó a las víctimas y a los propios atacantes: al escuchar los ladridos y los gritos desesperados, la pareja reaccionó a tiempo y logró salir corriendo desesperadamente hacia la esquina para ponerse a salvo.