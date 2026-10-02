Pánico en una escuela de Merlo: un hombre entró armado con un cuchillo y se atrincheró en un aula
El sospechoso irrumpió en el establecimiento para escapar de una pelea callejera y aseguraba que "querían matarlo".
Momentos de tensión se vivieron en una escuela del partido bonaerense de Merlo, donde un hombre ingresó armado con una cuchilla de carnicero y se atrincheró dentro de una de las aulas, asegurando que "querían matarlo" luego de una pelea callejera.
El hecho ocurrió en la Escuela Primaria N° 46, ubicada en el barrio Matera. Un video grabado en el lugar muestra al sujeto, de 34 años, encerrado en una de las aulas del colegio.
Según trascendió, el individuo había mantenido previamente una pelea en la vía pública con otras personas y decidió refiguarse dentro de la escuela mientras escapaba. En ese contexto, entró por la fuerza al establecimiento, armado con una cuchilla de carnicero, provocando pánico en los estudiantes y docentes que se encontraban en el lugar.
El video grabado dentro de la escuela
"Entró un 'drogado' a la escuela, estamos todos los padres acá", mencionó un hombre que logró registrar la presencia del intruso dentro del salón, sosteniendo la puerta para que nadie ingresara.
Ante esta situación, la directora de la escuela intervino para evitar que la situación escalara a mayores, dialogó con el hombre, logró desarmarlo y dio aviso al servicio de emergencias 911.
"Había tenido problemas con gente en la calle", mencionó la directora de la escuela al ser entrevistada por los efectivos policiales, según reveló Primer Plano Online.
Pese a la gravedad del episodio, los alumnos fueron evacuados rápidamente y no tuvieron contacto directo con el indivuduo. Una vez que la policía llegó al lugar, procedieron a detenerlo, le secuestraron el cuchillo y lo trasladaron a la comisaría correspondiente.
Otro video muestra al sospechoso ya esposado, acompañado por uno de los efectivos, a la espera de su traslado.
El comunicado de la escuela
La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade. Desde la escuela informaron que, posteriormente, el equipo directivo radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Matera.
Luego del incidente, la escuela emitió un comunicado en el cual convocó a las familias de los estudiantes a una reunión intormativa, la cual se llevó a cabo este viernes por la mañana.
"El desconocido no es padre de ningún/a estudiante de la EP 46. El mismo fue trasladado a la comisaría antes mencionada", aclararon en el comunicado.
En el escrito buscaron llevar tranquilidad a la comunicad educativa e indicaron que "el equipo directivo activó los protocolos de cuidado establecidos para este tipo de situaciones".
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