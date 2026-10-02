Pánico en una escuela de Merlo: un hombre entró armado con un cuchillo y se atrincheró en un aula

"Había tenido problemas con gente en la calle", mencionó la directora de la escuela al ser entrevistada por los efectivos policiales, según reveló Primer Plano Online.

Pese a la gravedad del episodio, los alumnos fueron evacuados rápidamente y no tuvieron contacto directo con el indivuduo. Una vez que la policía llegó al lugar, procedieron a detenerlo, le secuestraron el cuchillo y lo trasladaron a la comisaría correspondiente.

Otro video muestra al sospechoso ya esposado, acompañado por uno de los efectivos, a la espera de su traslado.

El comunicado de la escuela

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade. Desde la escuela informaron que, posteriormente, el equipo directivo radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Matera.

Comunicado de la Escuela Primaria N° 46, ubicada en el barrio Matera

Luego del incidente, la escuela emitió un comunicado en el cual convocó a las familias de los estudiantes a una reunión intormativa, la cual se llevó a cabo este viernes por la mañana.

"El desconocido no es padre de ningún/a estudiante de la EP 46. El mismo fue trasladado a la comisaría antes mencionada", aclararon en el comunicado.

En el escrito buscaron llevar tranquilidad a la comunicad educativa e indicaron que "el equipo directivo activó los protocolos de cuidado establecidos para este tipo de situaciones".