El video que complica al sospechoso del femicidio de Aixa en Tigre

El video del sospechoso del femicidio de Aixa Mili en Tigre

Además, los investigadores determinaron que, luego del femicidio, Sofía le había enviado mensajes a un amigo. De acuerdo con fuentes policiales, en esas comunicaciones el acusado habría manifestado que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida.

La coincidencia de la gorra y la intervención del teléfono de uno de los amigos del sospechoso se incorporaron así al conjunto de evidencias reunidas contra Sofía.

Los investigadores también incorporaron como antecedente una causa previa por violencia de género. Según el informe policial, Sofía había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en el marco de una causa por “Lesiones Leves y Amenazas Coactivas”, en la que Aixa figuraba como víctima. El acusado recuperó la libertad el pasado 12 de julio.

A partir del material reunido, los investigadores consideran que Sofía sería el autor material del crimen. También trabajan sobre la hipótesis de que la escena pudo haber sido montada para ocultar la verdadera mecánica del hecho.

El femicidio de Aixa Mili en Tigre

Aixa Mili fue asesinada en su casa, en Dique Luján, partido de Tigre

Aixa fue hallada sin vida el 30 de septiembre por la mañana en su casa, ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján. Su padre, Antonio Mili, fue quien dio aviso a la policía luego de regresar a su domicilio y encontrar el cuerpo de su hija ahorcado.

Desde ese momento comenzó una búsqueda para localizar a Sofía, quien se encontraba prófugo. De acuerdo con la información policial, los efectivos ya habían realizado un allanamiento en el domicilio donde finalmente fue encontrado el sospechoso, aunque en aquella oportunidad no habían logrado localizarlo.

El presunto femicida fue puesto a disposición de la Justicia y la causa continúa bajo intervención de la UFI de Género de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo.

La investigación deberá determinar ahora el alcance de cada una de las evidencias reunidas, entre ellas el registro de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), la gorra secuestrada, las comunicaciones analizadas y los antecedentes de violencia denunciados por la víctima.