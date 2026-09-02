Nuevos videos: así fue la broma del hombre que dejó un riñón en Aeroparque

Las nuevas imágenes de la escena en Aeroparque

Las cámaras de seguridad permitieron establecer cómo se desarrolló la escena. Cerca de las 6.44, P.F. llegó al estacionamiento sur de Aeroparque a bordo de una Fiat Fiorino blanca. Bajó del vehículo con la conservadora en brazos, cruzó la avenida Rafael Obligado y se dirigió hacia el sector de Arribos Nacionales.

El video de P.F. retirándose de Aeroparque

Vestido con un buzo azul con capucha, una campera verde, jeans y zapatillas, apoyó la caja en el suelo y utilizó su celular para grabar un video. Después trasladó la conservadora hasta un cantero, donde finalmente la dejó abandonada. A las 6.52 regresó hacia la camioneta y se retiró del lugar.

La caja permaneció ahí varias horas. Recién alrededor de las 13.30 unos taxistas advirtieron su presencia y dieron aviso a las autoridades. Por tratarse de una conservadora asociada al transporte de medicamentos y por la inscripción que hacía referencia a un “secuestro”, se activó un operativo para determinar si podía contener un explosivo u otro elemento peligroso.

Más imágenes de P.F. retirándose de Aeroparque

Intervinieron efectivos del Grupo de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), integrantes del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX), bomberos y personal sanitario.

El riñón y el mensaje para “Pitufina”

Ante la posibilidad de que se tratara de un órgano humano, las autoridades consultaron al INCUCAI. Sin embargo, la pericia posterior despejó las dudas: dos días después, un especialista de la Morgue Judicial de la Corte Suprema estableció que se trataba de un riñón de origen animal.

La explicación apareció a partir de la mujer mencionada en la inscripción. B.A. reconoció la conservadora cuando los investigadores le mostraron las imágenes y contó que había recibido un video relacionado con la escena. También identificó a Fagni y entregó la grabación al juzgado.

P.F. con la conservadora en Aeroparque

“Hola, Pitufina. Como verás, estoy en el aeropuerto y otra vez te enganché con una mentira”, decía el hombre en el video mientras fingía haber encontrado la caja: “Acabo de pasar por Migraciones porque yo tenía la duda, ¿viste? Dije: ‘Voy a pasar, si no me cuesta nada, paso todos los días por acá, entro’. ¿Qué me encuentro con Migraciones? Mirá”, agregaba, describiendo lo que decía en la caja.

Acto seguido, abrió la conservadora, mostró el órgano: “Cuando la abro me encuentro con la mala sorpresa; grata sorpresa no voy a decir. Lo bueno es que por lo menos te lo mantuvieron con hielo”, expresó, según publico Infobae.

Y agregó: “Un pedacito tan pequeño de hígado no valía ni la pena pasar a buscar. Si me hubieras dicho la verdad, me evitaba perder este tiempo, porque el hígado, viste cómo es, se regenera solo. ¡Ay, Pitufina, cómo me hacés renegar!”.

El origen de la broma del riñón en Aeroparque

P.F. fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

El origen de la broma estaba relacionado con unas vacaciones de B.A. en República Dominicana. Según la explicación brindada durante la investigación, ambos habían hecho comentarios sobre la cantidad de alcohol que la mujer habría consumido durante el viaje y habían bromeado con la idea de que necesitaba conseguir un hígado nuevo.

P.F. contó que había comprado un riñón animal porque consideraba que era la pieza que más se parecía a un hígado. Luego lo había colocado sobre hielo dentro de la conservadora y llevó todo hasta Aeroparque para grabar el video.

Las consecuencias del chiste en la Justicia

Imágenes de la detención de P.F.

El análisis de las cámaras, junto con información del Centro de Monitoreo Urbano y el Anillo Digital, permitió reconstruir el recorrido de la camioneta. Los registros establecieron que la Fiorino había ingresado a la Ciudad de Buenos Aires a las 6.29 y que, después de pasar por Aeroparque, se dirigió hacia Ciudad Universitaria. A su vez, una empresa de telefonía informó que la línea de P.F. había impactado media hora después en la antena identificada como “Aeroparque 2 M1”.

P.F. fue procesado por intimidación pública y se encuentra en libertad

El 24 de agosto, la PSA allanó su domicilio, lo detuvo y secuestró un teléfono que quedó bajo análisis. Diez días después del hallazgo de la conservadora, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó al comerciante por intimidación pública y fijó un embargo de 8 millones de pesos sobre sus bienes.

Aunque quedó procesado, P.F. se encuentra en libertad. El juez tuvo en cuenta, entre otros elementos, que había reconocido el hecho, colaborado con la investigación, no tenía antecedentes penales y contaba con un domicilio comprobado.

Ante la Justicia, el acusado insistió en que todo había sido “una broma que salió mal” y manifestó su arrepentimiento.

Para el juez, sin embargo, la explicación de hacer un chiste no alcanza para eliminar la responsabilidad penal. Martínez De Giorgi consideró que P.F. había preparado la situación con anticipación y había elegido deliberadamente un espacio público sensible, usando palabras y elementos que podían generar temor y alterar la tranquilidad pública.