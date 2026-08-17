Apagón en La Plata: un incendio en una central eléctrica dejó sin luz a varios barrios

La magnitud del corte llevó a las autoridades a implementar un operativo especial de seguridad. La Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos en distintos sectores de la ciudad, especialmente en aquellos lugares donde la falta de energía afectó el funcionamiento de los semáforos. La situación también generó complicaciones para quienes debían trasladarse durante las primeras horas del día.

Preocupación en la autopista Buenos Aires-La Plata

Uno de los sectores que concentró mayor preocupación fue la autopista Buenos Aires-La Plata. Los últimos 10 kilómetros de la autovía quedaron afectados por la falta de suministro y varios tramos permanecieron prácticamente a oscuras.

La situación resultó especialmente compleja para los conductores que regresaban a La Plata después del fin de semana largo. La ausencia de iluminación redujo notablemente la visibilidad en algunos sectores y obligó a extremar las precauciones.

Edelap tenía previstos otros cortes para este lunes

El apagón provocado por el incendio se produjo, además, en una jornada en la que Edelap había anunciado trabajos programados de mantenimiento sobre parte de su red. Según el cronograma comunicado previamente por la empresa, este lunes 17 de agosto estaba previsto realizar tareas entre las 9 y las 15:30 en un sector delimitado por las calles 8 y 11 y entre 50 y 53 de La Plata.

“Durante ese período podrían registrarse interrupciones del suministro eléctrico para los usuarios ubicados dentro de ese perímetro”, había advertido la compañía al informar sobre los trabajos. También señaló que esas tareas podían ser reprogramadas ante condiciones climáticas adversas o determinadas situaciones operativas que impidieran llevarlas adelante.