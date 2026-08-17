Apagón en La Plata: un incendio en una central eléctrica dejó sin luz a varios barrios
El fuego se desató durante la madrugada en una instalación de Tolosa y provocó la explosión de un transformador de Edelap. Bomberos trabajaron durante horas.
Un importante apagón afecta a La Plata y distintas localidades de los alrededores desde la madrugada de este lunes, luego de un incendio registrado en una central eléctrica ubicada en la zona de Tolosa. El siniestro generó un corte de suministro que alcanzó a numerosos sectores y también complicó la circulación debido a la falta de iluminación y de semáforos en distintos puntos.
El incendio comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, sobre la calle 9, entre 527 y 528. La magnitud de las llamas obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y al menos cuatro dotaciones de bomberos trabajaron durante varias horas para controlar la situación.
Cerca de las 7, los equipos de emergencia habían logrado sofocar el incendio. Sin embargo, las consecuencias sobre el suministro eléctrico continuaban afectando a diferentes zonas de La Plata y localidades cercanas. De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego habría provocado la explosión de un transformador perteneciente a Edelap, situación que derivó en la interrupción del servicio en distintos sectores del área.
Qué zonas quedaron afectadas por el apagón
Entre las zonas alcanzadas por el corte se encontraban Tolosa, Ringuelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet. La interrupción del suministro dejó a numerosos sectores sin iluminación durante las primeras horas de la mañana.
Las imágenes registradas en la zona mostraron calles completamente oscuras, con la iluminación concentrada en los móviles policiales, los vehículos de emergencia y las unidades de bomberos que permanecían desplegadas alrededor de la central eléctrica.
La magnitud del corte llevó a las autoridades a implementar un operativo especial de seguridad. La Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos en distintos sectores de la ciudad, especialmente en aquellos lugares donde la falta de energía afectó el funcionamiento de los semáforos. La situación también generó complicaciones para quienes debían trasladarse durante las primeras horas del día.
Preocupación en la autopista Buenos Aires-La Plata
Uno de los sectores que concentró mayor preocupación fue la autopista Buenos Aires-La Plata. Los últimos 10 kilómetros de la autovía quedaron afectados por la falta de suministro y varios tramos permanecieron prácticamente a oscuras.
La situación resultó especialmente compleja para los conductores que regresaban a La Plata después del fin de semana largo. La ausencia de iluminación redujo notablemente la visibilidad en algunos sectores y obligó a extremar las precauciones.
Edelap tenía previstos otros cortes para este lunes
El apagón provocado por el incendio se produjo, además, en una jornada en la que Edelap había anunciado trabajos programados de mantenimiento sobre parte de su red. Según el cronograma comunicado previamente por la empresa, este lunes 17 de agosto estaba previsto realizar tareas entre las 9 y las 15:30 en un sector delimitado por las calles 8 y 11 y entre 50 y 53 de La Plata.
“Durante ese período podrían registrarse interrupciones del suministro eléctrico para los usuarios ubicados dentro de ese perímetro”, había advertido la compañía al informar sobre los trabajos. También señaló que esas tareas podían ser reprogramadas ante condiciones climáticas adversas o determinadas situaciones operativas que impidieran llevarlas adelante.
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