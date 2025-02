Video: borracho quiso coimear a un agente de tránsito con un par de medias

Cuando el hombre bajó del vehículo para realizarse el test de alcoholemia, quedó en claro que se encontraba en un evidente estado de ebriedad: ante el pedido del oficial que le pedía que sople en la boquilla, el conductor le contestó: "¡Soplá la vela!".

borracho coima agente de transito

“¿Qué tomó caballero?”, le consultó el agente luego de realizarle el procedimiento. “Tomé cerveza, como 4, 5 cervezas, hace como dos o tres horas, venimos de un club”, reconoció el infractor en diálogo con el oficial.

Finalmente, el resultado del test de alcoholemia le dio 1,71g/l de alcohol en sangre. Cabe recordar que recordar que en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia 0.

Los agentes de tránsito no solo confirmaron sus sospechas respecto al nivel de ebriedad del conductor, sino que confirmaron que no tenía el registro nacional de conducir y tampoco contaba con la contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Ambos documentos se encontraban vencidos.

La suma total de la multa por todas las infracciones podría llegar a $1.400.000.

Cuando los agentes procedieron a realizarle la infracción por la falta de documentos sumado al test de alcholemia positivo, entre el hombre y sus compañeros le exigieron: "No seas malo, loco".

"Escuchame genio, no seas malo. Esto no pasa, no pasa ni de la esquina", le comentó el hombre de remera negra mientras que su amigo agregó, dirigiéndose al oficial y haciendo referencia a su edad: "No se si podés ser mi hijo o mi nieto, portate bien".

Acto seguido llegó la frase más insólita: "Te damos un par de medias, algo". Atónito, el oficial le respondió: "¿Usted se piensa que yo voy a hacer eso, que va contra mis principios?".