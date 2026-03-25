Video: brutal golpiza de una patota a un joven en Villarino

Con el avance de las averiguaciones, se logró identificar al hombre que habría sido agredido, quien será citado a prestar declaración en el transcurso de la jornada para aportar su testimonio sobre lo ocurrido. De la misma manera, las autoridades buscan identificar al resto de los involucrados con el objetivo de establecer responsabilidades y reconstruir la secuencia del hecho.

Según versiones preliminares, el episodio podría estar vinculado a un conflicto previo, aunque ese extremo aún se encuentra en etapa de verificación por parte de las autoridades.

joven golpeado villarino Un grupo de varias personas atacó salvajemente a un joven.

Atacaron a una mujer a la salida de un boliche en La Plata

Seis jóvenes fueron aprehendidos en el centro de La Plata tras una violenta pelea ocurrida en la madrugada del sábado 21 de febrero en la calle 50 entre 7 y 8, a la salida de un boliche. Producto de la riña, una mujer de 33 años identificada como Mariel D., con domicilio en Berisso, quedó inconsciente y sufrió lesiones leves. Por este motivo, fue trasladada al Hospital Rossi por el personal del SAME.

El conflicto comenzó tras un roce accidental entre la víctima y otra joven. La presunta agresora, al quitarse los zapatos, la atacó a golpes junto a varios acompañantes. Aunque el hermano de la víctima intervino, fue reducido y golpeado por al menos cinco personas, aunque sus heridas fueron leves.

Según declararon testigos al medio local 0221, una de las atacantes arrojó al piso a la víctima y la agredió con los tacones en la cabeza. Otro relato describió que la joven “se aferraba a la pierna de un hombre, suplicando que detuvieran la golpiza”.

Detenidos Agresion mujer en la plata Los agresores fueron detenidos horas después de haber sido identificados.

La pelea se prolongó varios minutos en plena vía pública, en presencia de transeúntes y el flujo habitual de vehículos, hasta que arribaron la Patrulla Municipal y la Policía Bonaerense, quienes lograron controlar la situación y solicitar asistencia médica.

El Centro de Monitoreo permitió identificar a los seis involucrados: una mujer de 36 años, otra de 23, dos jóvenes de 18, uno de 20 y otro de 25,todos residentes en distintos barrios platenses. Los acusados fueron trasladados a la Comisaría Primera y liberados posteriormente.

La causa, caratulada como lesiónese en riña, es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 2. Mientras la investigación avanza bajo supervisión fiscal, se mantuvo presencia policial y sanitaria por varios minutos en la zona centro de La Plata para preservar la seguridad y el control.

”Tengo mucho miedo”, dijo la mujer, admitiendo que no conocía a ninguna de las personas que la agredieron. “No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más”, relató al indicar que supo de la brutalidad de la agresión después de que recobrara la consciencia. Asimismo, confesó que no podía ver el video.