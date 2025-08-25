Video: delincuentes armados desvalijaron una joyería de Monte Grande en un minuto
Ocurrió en Monte Grande, a metros de una comisaría y de la municipalidad. Los ladrones lograron escapar y todavía no fueron identificados.
Dos delincuentes armados ingresaron a robar en una joyería de la localidad bonaerense de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, donde en un solo minuto le apuntaron a los clientes, a los empleados y se llevaron un importante botín. Los ladrones lograron escapar y todavía no fueron identificados.
El violento asalto ocurrió el viernes, minutos antes de las 19, en un comercio ubicado sobre la calle Leandro N. Alem al 300, a solo una cuadra de la Comisaría Primera y de la Municipalidad. Toda la secuencia de terror duró un minuto y quedó registrada en un video tomado por una cámara de vigilancia ubicada dentro de la joyería.
En las imágenes se puede ver cómo dos delincuentes vestidos con ropas oscuras y con cascos de moto en la cabeza irrumpen violentamente en el negocio, apuntándole a una persona que estaba en la vereda del local a punto de ingresar. Adentro, otros dos clientes que estaban mirando joyas intentaron salir al darse cuenta de la situación, pero ya era tarde.
Uno de los ladrones ingresó abruptamente y saltó el mostrador para dirigirse hacia la parte trasera del local, donde se encontraba otro de los empleados. Luego, regresó para llevarse todo lo que había dentro de un cajón específico del mostrador.
Mientras tanto, el otro delincuente, con el arma en la mano, mantenía cautivos a tres clientes, a quienes revisó para robarse sus pertenencias.
El robo en la joyería de Monte Grande duró apenas un minuto, durante el cual los asaltantes se llevaron una importante cantidad de objetos de oro, además de dinero en efectivo.
“Estaban armados, se les cayó una bala adentro del comercio. El momento que vivieron fue terrible”, describió Ezequiel Barquín, presidente de la Asociación de Comerciantes de Esteban Echeverría, en diálogo con TN.
En cuanto a las víctimas, informó se encuentran en buen estado de salud y agregó: “Son gente muy fuerte, trabajadora, aman su trabajo, aman el comercio. Estoy seguro de que van a seguir trabajando y van a abrir las puertas de su comercio como todos los días”.
En ese marco, Barquín hizo hincapié en la inseguridad constante en la zona y realizó un fuerte reclamo a las autoridades municipales: "Estamos preocupados porque no es una situación aislada, es una constante que tenemos en todo el distrito, faltan políticas de seguridad”, sostuvo y agregó: “No hay presencia de policías y así es todo el día. Estamos solos. Sería muy bueno que alguien haga algo para que podamos trabajar tranquilos y llevar el pan a casa”.
“Nos sentimos desprotegidos porque nadie nos cuida. Hace unos años también sufrieron un robo, mucho más fuerte y se pudieron recuperar. Yo también sufrí un robo, acá creo que nos tocó a todos, me desvalijaron la tienda de 200 metros cuadrados. Fue un grupo comando y nadie vio nada, cortaron la esquina como si fuera un desvío de tránsito y era que me estaba robando como si nada”, recordó.
