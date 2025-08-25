Video: delincuentes armados desvalijaron una joyería de Monte Grande en un minuto

robo joyeria monte grande

El robo en la joyería de Monte Grande duró apenas un minuto, durante el cual los asaltantes se llevaron una importante cantidad de objetos de oro, además de dinero en efectivo.

“Estaban armados, se les cayó una bala adentro del comercio. El momento que vivieron fue terrible”, describió Ezequiel Barquín, presidente de la Asociación de Comerciantes de Esteban Echeverría, en diálogo con TN.

En cuanto a las víctimas, informó se encuentran en buen estado de salud y agregó: “Son gente muy fuerte, trabajadora, aman su trabajo, aman el comercio. Estoy seguro de que van a seguir trabajando y van a abrir las puertas de su comercio como todos los días”.

En ese marco, Barquín hizo hincapié en la inseguridad constante en la zona y realizó un fuerte reclamo a las autoridades municipales: "Estamos preocupados porque no es una situación aislada, es una constante que tenemos en todo el distrito, faltan políticas de seguridad”, sostuvo y agregó: “No hay presencia de policías y así es todo el día. Estamos solos. Sería muy bueno que alguien haga algo para que podamos trabajar tranquilos y llevar el pan a casa”.

“Nos sentimos desprotegidos porque nadie nos cuida. Hace unos años también sufrieron un robo, mucho más fuerte y se pudieron recuperar. Yo también sufrí un robo, acá creo que nos tocó a todos, me desvalijaron la tienda de 200 metros cuadrados. Fue un grupo comando y nadie vio nada, cortaron la esquina como si fuera un desvío de tránsito y era que me estaba robando como si nada”, recordó.