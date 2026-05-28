Pánico en Río Negro: el desesperado grito de un kayakista que fue perseguido por una orca
El animal lo confundió con una presa y lo siguió hasta la orilla. Ocurrió en Bahía Rosas, sobre el Golfo San Matías.
Un hombre que navegaba en kayak vivió momentos de suma tensión cuando fue perseguido por una orca a toda velocidad hasta la orilla luego de que el animal lo confundiera con una presa. Ocurrió en el Golfo San Matías, a la altura de la provincia de Río Negro.
Todo el episodio quedó registrado en un video grabado por una habitante local, que compartió las imágenes en redes sociales y dio aviso de inmediato a las autoridades.
El protagonista fue identificado como Boris Ibáñez , quien el lunes por la tarde ingresó al mar a la altura de Bahía Rosas para tirar una línea de pesca. Fue entonces cuando divisó una aleta a unos 100 metros de distancia.
Según relató el propio kayakista, apenas unos segundos después, se dio cuenta que la orca se dirigía directamente hacia él.
El video
“Cuando di vuelta el kayak me quedé quieto por un segundo y después empecé a remar a lo que daba en dirección a la orilla. Cuando miro para atrás, la orca me venía persiguiendo directo”, contó el hombre.
En medio de la tensión, Boris comenzó a remar cada vez más fuerte para ponerse a salvo e intentó espantar al animal: “Le grité ‘salí, salí’ para que se diera cuenta de que yo no era la comida”, explicó en diálogo con el especialista en fauna Víctor Fratto.
“En un momento del video parece que el kayak se queda quito, es porque me chupó una ola, pero yo ya había visto la arena, así que me tiré y empecé a correr. Cuando me di vuelta vi a la orca encallada y haciendo movimientos para irse”, contó el kayakista.
Identifican a la orca que persiguió al kayakista en Río Negro
Luego del episodio y tras la intervención de investigadores de la organización Península Valdés Orca Research (PVOR), se informó que el animal fue identificado como una orca macho llamada Pao (PTN-006).
Especialistas explicaron que, probablemente, el sonido de los remos del kayakista golpeando el agua habría atraído a la orca hacia la embarcación debido a que es similar al ruido que producen los lobos marinos, una de las principales presas de las orcas en esa región.
Desde admitieron que “el macho Pao protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes”.
“Muy probablemente, el sonido de los remos en el agua atrajo a Pao, que creyó encontrarse con una potencial presa (lobo marino). Al llegar hasta la orilla, dándose cuenta de que se trababa de una persona en canoa, dio vuelta y regresó mar adentro”, indicaron en un comunicado al referirse al hecho.
De todas formas, intentaron llevar tranquilidad a los turistas: “No existen registros de ataques de orca a seres humanos, excepto en situaciones de cautiverio. De todas formas, imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona”, expresó la organización.
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