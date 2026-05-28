Pánico en Río Negro: el desesperado grito de un kayakista que fue perseguido por una orca

En medio de la tensión, Boris comenzó a remar cada vez más fuerte para ponerse a salvo e intentó espantar al animal: “Le grité ‘salí, salí’ para que se diera cuenta de que yo no era la comida”, explicó en diálogo con el especialista en fauna Víctor Fratto.

“En un momento del video parece que el kayak se queda quito, es porque me chupó una ola, pero yo ya había visto la arena, así que me tiré y empecé a correr. Cuando me di vuelta vi a la orca encallada y haciendo movimientos para irse”, contó el kayakista.

Identifican a la orca que persiguió al kayakista en Río Negro

Luego del episodio y tras la intervención de investigadores de la organización Península Valdés Orca Research (PVOR), se informó que el animal fue identificado como una orca macho llamada Pao (PTN-006).

Especialistas explicaron que, probablemente, el sonido de los remos del kayakista golpeando el agua habría atraído a la orca hacia la embarcación debido a que es similar al ruido que producen los lobos marinos, una de las principales presas de las orcas en esa región.

Desde admitieron que “el macho Pao protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes”.

“Muy probablemente, el sonido de los remos en el agua atrajo a Pao, que creyó encontrarse con una potencial presa (lobo marino). Al llegar hasta la orilla, dándose cuenta de que se trababa de una persona en canoa, dio vuelta y regresó mar adentro”, indicaron en un comunicado al referirse al hecho.

De todas formas, intentaron llevar tranquilidad a los turistas: “No existen registros de ataques de orca a seres humanos, excepto en situaciones de cautiverio. De todas formas, imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona”, expresó la organización.