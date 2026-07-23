Violento robo en una cafetería de Wilde: investigan si fueron víctimas de una salidera bancaria

Los delincuentes escaparon en dirección a Villa Domínico

Dos de los cuatro delincuentes entraron al local armados y con los cascos puestos

De acuerdo a lo aportado por los testigos, los delincuentes salieron a la vereda con el bolso en la mano y escaparon a bordo de las dos motos que habían dejado estacionadas frente al local.

Tras la huida, los sospechosos fueron seguidos mediante las cámaras del centro de monitoreo municipal ubicado a seis cuadras del lugar del robo. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, se dirigieron hacia Villa Domínico, pero luego de varias cuadras la Policía les perdió el rastro.

Los delincuentes escaparon con el bolso y otras pertenencias de las víctimas

La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Fernández, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es que la mujer y el hombre fueron víctimas de una salidera bancaria, ya que se presume que dentro del bolso robado había una importante suma de dinero.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que, hasta este jueves, las víctimas no habían formalizado la denuncia del robo. Pese a esto, la fiscalía inició una investigación de oficio para esclarecer el hecho e identificar a los autores del hecho.