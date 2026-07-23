Violento robo en una cafetería de Wilde: investigan si fueron víctimas de una salidera bancaria
Delincuentes armados atacaron directamente a una pareja y se llevaron un maletín. El asalto duró 20 segundos y quedó registrado en un video.
Una mujer y un hombre fueron víctimas de un violento robo en una cafetería de la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda. Los delincuentes actuaron en apenas 20 segundos, escaparon con un bolso que presuntamente contenía una importante suma de dinero y, hasta el momento, permanecen prófugos.
El hecho se produjo el miércoles a las 16.15 en la sucursal de Café Martínez ubicada sobre la avenida Mitre, en la esquina con Las Flores, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.
Según informaron fuentes policiales y testigos, cuatro delincuentes llegaron al lugar en dos motos de alta cilindrada y las dejaron estacionadas en la puerta. Con los cascos colocados para ocultar sus rostros, dos de ellos ingresaron a la cafetería armados y se dirigieron directamente hacia la mesa donde se encontraban las víctimas.
Así fue el robo en una conocida cafetería de Wilde
Tras un breve forcejeo, mientras uno de los ladrones amenazaba al hombre exigiéndole sus pertenencias, el otro tomó un bolso negro que estaba apoyado sobre una silla al lado de la mujer. En cuestión de solo veinte segundos concretaron el robo y se retiraron del lugar.
Tal como se ve en las imágenes, al darse cuenta de la situación y en medio de la desesperación, otra clienta intentó escapar de la cafetería. Sin embargo, tropezó y cayó al piso. La mujer se reincorporó rápidamente y pudo el teléfono celular que se le había caído, pero fue justo cuando los asaltantes huían y la tiraron nuevamente al suelo.
Los delincuentes escaparon en dirección a Villa Domínico
De acuerdo a lo aportado por los testigos, los delincuentes salieron a la vereda con el bolso en la mano y escaparon a bordo de las dos motos que habían dejado estacionadas frente al local.
Tras la huida, los sospechosos fueron seguidos mediante las cámaras del centro de monitoreo municipal ubicado a seis cuadras del lugar del robo. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, se dirigieron hacia Villa Domínico, pero luego de varias cuadras la Policía les perdió el rastro.
La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Fernández, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
Una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es que la mujer y el hombre fueron víctimas de una salidera bancaria, ya que se presume que dentro del bolso robado había una importante suma de dinero.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que, hasta este jueves, las víctimas no habían formalizado la denuncia del robo. Pese a esto, la fiscalía inició una investigación de oficio para esclarecer el hecho e identificar a los autores del hecho.
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