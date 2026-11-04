Insólito: cabeceó la pelota, se le salió el peluquín y tuvo que seguir jugando con él en la mano
Un futbolista del Divinéia protagonizó una escena insólita durante un encuentro del Campeonato Municipal de Imbituba, en Brasil.
El fútbol brasileño dejó una de las imágenes más curiosas de los últimos días. Dudú, delantero del Divinéia, perdió su peluquín durante un partido del Campeonato Municipal de Fútbol de Imbituba, en el estado de Santa Catarina.
El episodio ocurrió a los 81 minutos, cuando el arquero de su equipo ejecutó un saque largo. El atacante, que llevaba la camiseta número 18, intentó peinar la pelota de cabeza para prolongar la jugada, pero el movimiento terminó provocando que su prótesis capilar se desprendiera.
El momento en que Dudú perdió el peluquín en pleno partido
Al advertir lo que había sucedido, el futbolista se agachó para recoger el implante que había quedado sobre el césped. La escena no pasó inadvertida para los jugadores de ambos equipos, que pudieron observar lo ocurrido.
Dudú intentó volver a colocarse el peluquín, aunque no consiguió que quedara sujeto nuevamente. Finalmente, optó por continuar jugando con la prótesis en una de sus manos durante varios minutos. Las imágenes del momento comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente se volvieron virales por lo inesperado de la situación.
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