Video: alquilaron un departamento en Mar del Plata y tiraron piedras desde el balcón

Sin embargo, la ola de repudio por parte de los demás usuarios se hizo sentir no solo en esa red social sino en otras, donde el video continuó viralizándose y, a través de los comentarios, todos calificaron el accionar como peligroso e irresponsable.

Luego de que las imágenes se viralizaran, el joven publicó otro video: “Para los que bardean, ahí está el video que grabó mi compañero. No le pegó ni le tiró a nadie, quédense tranquilos que somos buena gente”, se excusó.

Hasta el momento, y pese a rotundo repudio contra el accionar de estos veraneantes, no existe una denuncia formalizada contra los jóvenes por el cruel acto.