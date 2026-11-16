Uruguay: una docente universitaria se hizo viral por tratar de "pelot..." a sus alumnos en cámara
La clase fue grabada de manera automática y luego le llegó una copia tanto a docentes como a estudiantes de la Universidad Tecnológica en Uruguay.
Este lunes se viralizó un clip de esa clase en la que se escucha a dos doncentes de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica (UTEC) de Uruguay criticando con dureza a sus alumnos, hasta el punto en que una de ellos los insultó.
"No van a venir, los voy a mandar a todos a examen. Que se vayan todos a la p... que los parió, me tienen harta", se despachó la docente Valeria Espinosa mientras tomaba su mate.
Del otro lado de la pantalla, Diego Machado atendía su propia bombilla y escuchaba las palabras airadas de su colega, que repetía: "Esto no pasa defensa, a no ser que cambien mucho con todas las correcciones que les hice, le hice un libro a cada uno poco más diciéndole 'ud. es bobo, haga esto'".
"Qué gente pelot... gente grande. Hay un grupo que lo tuve en 2023. Hay uno en Durazno que te juro que debe ser de la generación de 2018", sentenció al señalar a una persona en particular, que es "psicópata" y tiene un pasado conflictivo en la institución.
"Qué tipo pedante ese, por Dios", convino Machado mientras Espinosa lanzaba dardos contra un alumno problemático.
"Como no tienen dudas y está todo perfecto...", ironizó uno mientras su colega mandaba "a la mi..." al alumnado una vez más.
El único problema del ambiente distentido en el que ambos docentes se despacharon acerca del alumnado fue que ambos profesores estaban "al aire", en una clase que se dicta de manera virtual a través de una plataforma que deja grabado el contenido emitido.
En algún punto del video viral aparece la revelación de que ambos docentes estaban al tanto de que el programa los estaba grabando de manera automática, pero Espinosa aseguró que sacaría la clase de Google Calendar, quizás asumiendo que sería suficiente para borrar las pruebas de su hastío.
Pero no.
"Ya que esto se ha hecho bastante viral agrego un par de detalles que me hicieron llegar algunos alumnos de la UTEC y querían que sean parte del contexto del video", informó en las últimas horas la cuenta de X Por qué es Tendencia Uruguay.
Desde la cuenta de X que reprodujo el video viral explicaron que no sólo se trató de una clase a la que no asistió el alumnado sino que luego le llegó a todos los involucrados de manera automática.
Además, "toda esta información circula hace un par de días tanto en Reddit como en Tiktok en foros del ámbito IT", al menos de Uruguay.
Desde el Consejo Directivo Central de la casa de estudios publicaron un comunicado en el que rechazaron las expresiones del video viral y ordenaron "la instrucción de sumarios administrativos a ambos docentes, así como su suspensión preventiva mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes".
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