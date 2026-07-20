La Plata: detuvieron a un hombre acusado de explotar a niños para pedir dinero en los semáforos

La investigación comenzó a partir de una denuncia que alertó sobre la presencia de chicos de entre 4 meses y 8 años utilizados para pedir dinero en los semáforos de 7 y 32. Tras una investigación, los efectivos comprobaron la maniobra y determinaron que el acusado llevaba a niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad para permanecer durante varias horas en la vía pública.