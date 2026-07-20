La Plata: detuvieron a un hombre acusado de explotar a niños para pedir dinero en los semáforos
La Justicia revocó la excarcelación del sospechoso, investigado por utilizar a menores de entre 4 meses y 8 años para mendigar en distintos puntos de la capital bonaerense.
El principal acusado de explotar a bebés y chicos de hasta 8 años para pedir dinero en los semáforos de La Plata fue detenido por la Policía Bonaerense, luego de que la Cámara de Apelación y Garantías revocara la excarcelación que había obtenido en el marco de una causa que se investiga desde 2025.
La investigación comenzó a partir de una denuncia que alertó sobre la presencia de chicos de entre 4 meses y 8 años utilizados para pedir dinero en los semáforos de 7 y 32. Tras una investigación, los efectivos comprobaron la maniobra y determinaron que el acusado llevaba a niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad para permanecer durante varias horas en la vía pública.
Según la pesquisa, los menores quedaban expuestos a riesgos permanentes al permanecer entre vehículos en circulación. Además, establecieron que una mujer también participaba del circuito y era la encargada de trasladar a los chicos hasta el lugar donde eran utilizados para mendigar.
La causa por explotación infantil
En un operativo realizado posteriormente en la esquina de avenida 32 y 6, los investigadores detuvieron a tres adultos, secuestraron dinero que sería producto de la explotación y rescataron a cuatro chicos, quienes quedaron bajo la asistencia del Servicio Zonal La Plata. Durante el procedimiento también comprobaron que los detenidos no mantenían ningún vínculo familiar con los menores.
Si bien los imputados recuperaron la libertad tras obtener la excarcelación, la Cámara de Apelación y Garantías revocó ese beneficio para el principal acusado y dejó vigente la orden de detención. A partir de nuevas tareas de vigilancia, los efectivos lograron localizarlo en la zona de Tolosa, donde finalmente fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario