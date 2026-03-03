El Club del Trueque del 2001 volvió en Las Cañitas por las necesidades de una familia: canjean lana por comida

image El posteo del periodista de C5N se volvió viral

"Lana por mercadería" en pleno Las Cañitas

En las fotografías que trascendieron del lugar, se puede observar el humilde puesto improvisado sobre la vereda. Allí descansan un bolso y un canasto de plástico repletos de ovillos de colores, escarpines y muñecos tejidos a mano.

Para llamar la atención de los clientes que entran y salen del local de descuentos, la familia colocó dos carteles de papel escritos con marcador negro que resumen su desesperado pedido: "Se canjea lana x mercadería" y "Lana por mercadería".

La presencia de esta familia a metros de las góndolas en uno de los distritos más caros de la ciudad enciende las alarmas sobre el impacto del ajuste y el crecimiento de la pobreza extrema en los grandes centros urbanos.