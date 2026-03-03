El Club del Trueque del 2001 volvió en Las Cañitas por las necesidades de una familia: canjean lana por comida
La crisis pega fuerte hasta en uno de los barrios más ricos. Una familia intercambia sus artesanías por comida en la puerta de un supermercado de Las Cañitas.
El fantasma de la crisis del 2001 y las tristes escenas del Club del Trueque de finales de los 90 vuelven a asomar en las calles porteñas. Esta vez, la dura realidad golpeó de lleno en Las Cañitas, uno de los barrios con mayor poder adquisitivo de la Capital Federal.
La situación fue dada a conocer por el periodista de C5N, Mariano Onega, quien viralizó la historia y expuso el brutal contraste social que se vive en la zona.
"Es una familia que canjea lana, muñequitos de lana y ovillos sueltos por comida en la puerta del supermercado Día de Federico Lacroze y Soldado de la Independencia", relató el cronista sobre la dramática escena ubicada en pleno corazón de Belgrano.
Según detalló Onega en su reporte, el grupo familiar está compuesto por tres integrantes que ya llevan instalados una semana en esa misma esquina, intentando conseguir productos básicos de alimentación a cambio de sus manualidades.
"Lana por mercadería" en pleno Las Cañitas
En las fotografías que trascendieron del lugar, se puede observar el humilde puesto improvisado sobre la vereda. Allí descansan un bolso y un canasto de plástico repletos de ovillos de colores, escarpines y muñecos tejidos a mano.
Para llamar la atención de los clientes que entran y salen del local de descuentos, la familia colocó dos carteles de papel escritos con marcador negro que resumen su desesperado pedido: "Se canjea lana x mercadería" y "Lana por mercadería".
La presencia de esta familia a metros de las góndolas en uno de los distritos más caros de la ciudad enciende las alarmas sobre el impacto del ajuste y el crecimiento de la pobreza extrema en los grandes centros urbanos.
