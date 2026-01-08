Video: un feroz incendio destruyó por completo una fábrica en San Fernando

Según el diario El Comercio Online, no se registraron personas heridas, ni entre los vecinos ni entre el personal interviniente. El trabajo de extinción estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, con colaboración de los cuarteles de Tigre, General Pacheco, El Talar, Garín y Don Torcuato. La zona estuvo durante varias horas con circulación reducida por el movimiento de autobombas y camiones.

La dueña de la fábrica incendiada en San Fernando habló tras la tragedia

Gabriela, la dueña de la fábrica consumida por el fuego, dio detalles de los ocurrido en diálogo con Telefe. Visiblemente conmovida, la mujer pidió ayuda para comenzar el negocio otra vez y así poder rehacer su vida. “Yo tengo una fábrica de muebles. Fabrico muebles y trabajo de sol a sol, de siete a cinco. Tengo tres nenes y ayer me llamaron a las ocho porque había empezado un incendio y se llevó todo en una hora”, contó la mujer.

“Cerramos la fábrica, nosotros cortamos la luz, sacamos la basura para que no quede el desperdicio adentro, para que no haya ningún cortocircuito y me quedé hasta las seis y pico”, dijo Gabriela, quien todavía no entiende por qué se inició el incendio.

“A las 8:20 ya estábamos todos acá, los bomberos ya estaban y se prendió muy rápido, había mucho viento. Me quedé sin nada, perdí todo con lo que le doy de comer a mis hijos en este país, con lo que me cuesta emprender todos los días”, lamentó. “Los peritos están investigando, tienen una hipótesis. Recién me dijeron que estaban prendiendo libros al lado. Calculo que debe ser eso, por el tema del viento”, añadió.

Luego aseguró: “Es empezar de cero. Tengo tres hijos para darles de comer. Están a cargo mío y trabajo para ellos. Lucho para ellos y vengo trabajando todos los días para ellos, para pagar, para cumplir, para hacer un mueble, dos muebles”, expresó. “Fue impresionante. Yo no pude ver nada porque me descompensé enseguida. No lo podía creer. Anoche pensé: “por favor que me despierte de esta pesadilla”. Estoy con taquicardia, con la presión alta y mis hijos no saben nada. Lo perdí todo", agregó.