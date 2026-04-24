Inminente ingreso del aire polar y llegada del día más frío del otoño: cuándo cae la temperatura en AMBA

image Ingresa un aire polar y llega el frío a Buenos Aires. Fuente: Meteored.

Viento para el domingo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta de nivel amarillo para la jornada dominical debido a ráfagas de viento del sudoeste que podrían superar los 80 km/h. Este fenómeno, sumado a la humedad residual, provocará un desplome en la sensación térmica, con máximas que difícilmente alcancen los 18 grados.

Cuándo ingresa el aire polar y vuelve del frío al AMBA

La transición hacia el frío intenso se consolidará el lunes. Un sistema de baja presión en el sur bonaerense funcionará como un "embudo" para el ingreso de aire polar directamente hacia el centro del país.

Las consecuencias serán inmediatas:

Lunes: Temperaturas de entre 7 y 10 °C en Capital, con valores inferiores a los 5 en el Gran Buenos Aires, convirtiéndose en el día más frío del otoño.

Sensación térmica: El viento potenciará el frío, haciendo que la tarde no supere los 15 °C a pesar de la presencia del sol.

Tendencia: Tras un ligerísimo repunte el martes, el miércoles ingresará un nuevo pulso de aire frío.

Definitivamente, el otoño ha decidido mostrar su faceta más cruda, transformando el abrigo pesado en una necesidad obligatoria para la semana que viene.