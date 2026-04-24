Inminente ingreso del aire polar y llegada del día más frío del otoño: cuándo cae la temperatura en AMBA
Tras varias jornadas con temperaturas agradables, Buenos Aires se prepara para la llegada del frío intenso, con mínimas de una cifra.
El viernes llegó con un alivio térmico que se siente en cada rincón del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Gracias al persistente viento norte y a un cielo mayormente despejado, las temperaturas comenzaron a templarse, pero es inminente que llegue el día más frío del otoño.
De todos modos, la amplitud térmica sigue marcando el ritmo de las jornadas, como ocurrió este viernes: mientras las tardes invitan a disfrutar del sol, las mañanas mantienen un rigor otoñal ineludible.
En la Ciudad de Buenos Aires, el día comenzó con unos aceptables 15 grados, pero el conurbano bonaerense mostró una realidad mucho más cruda. El promedio en el Gran Buenos Aires perforó la barrera de los 10 grados, destacándose El Palomar como el punto más gélido con apenas 6 al amanecer.
Para el resto de este viernes, el termómetro fue escalando rápidamente hasta superar los 23 grados, regalando una tarde soleada y muy agradable. Sin embargo, con el sol ocultándose, el enfriamiento nocturno fue veloz, por lo que el abrigo fue un aliado indispensable para la vuelta a casa.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, este escenario de estabilidad comenzará a resquebrajarse durante el fin de semana. Si bien el sábado mantendrá condiciones aceptables con un aumento paulatino de la nubosidad, hacia la madrugada del domingo se prevé el ingreso de un nuevo frente frío que traerá inestabilidad y posibles chaparrones intermitentes sobre el AMBA.
Viento para el domingo en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta de nivel amarillo para la jornada dominical debido a ráfagas de viento del sudoeste que podrían superar los 80 km/h. Este fenómeno, sumado a la humedad residual, provocará un desplome en la sensación térmica, con máximas que difícilmente alcancen los 18 grados.
Cuándo ingresa el aire polar y vuelve del frío al AMBA
La transición hacia el frío intenso se consolidará el lunes. Un sistema de baja presión en el sur bonaerense funcionará como un "embudo" para el ingreso de aire polar directamente hacia el centro del país.
Las consecuencias serán inmediatas:
-
Lunes: Temperaturas de entre 7 y 10 °C en Capital, con valores inferiores a los 5 en el Gran Buenos Aires, convirtiéndose en el día más frío del otoño.
Sensación térmica: El viento potenciará el frío, haciendo que la tarde no supere los 15 °C a pesar de la presencia del sol.
Tendencia: Tras un ligerísimo repunte el martes, el miércoles ingresará un nuevo pulso de aire frío.
Definitivamente, el otoño ha decidido mostrar su faceta más cruda, transformando el abrigo pesado en una necesidad obligatoria para la semana que viene.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario