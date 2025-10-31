Salió a la luz el último video en el que se ve a los jubilados desaparecidos en Chubut: las imágenes
Pedro Kreder y Juana Morales llevan 20 días desaparecidos. Imágenes registran el paso de la camioneta por Caleta Córdova.
A 20 días de la desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) en Chubut, se conoció el último video que capta parte del recorrido de la camioneta en la que viajaba la pareja de jubilados por Comodoro Rivadavia.
El video fue registrado por una cámara de seguridad ubicada sobre la Ruta 39 en la localidad de Caleta Córdova, a pocos kilómetros del enlace con la Ruta provincial 1, la cual lleva directamente al cañadón donde días después se encontraría la camioneta.
Las imágenes datan del 11 de octubre - el mismo día en que los jubilaros desaparecieron- y, según se observa en la grabación, la camioneta Toyota Hilux gris pasa por la zona a las 9.40 de la mañana, apenas diez minutos después de que salieran de la casa de Kreder.
De acuerdo con los análisis técnicos, quienes iban dentro del vehículo eran efectivamente Kreder y Morales. Viajaban solos, sin acompañantes visibles, según informaron en TN el jueves.
Además, las imágenes permitieron a los investigadores determinar que, al menos en ese tramo de la ruta, la pareja no era perseguida por ningún vehículo. Este dato refuerza la hipótesis de un accidente o suceso posterior en solitario, y debilita la de un robo.
Al respecto, en los últimos días, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, descartó la teoría de que los jubilados desaparecidos hayan sido víctimas de un robo.
Tras la secuencia registrada por las cámaras, nada se supo de la pareja hasta el 17 de octubre, cuando la camioneta fue encontrada abandonada atascada en un cañadón, sin rastros de los ocupantes.
Iturrioz admitió el jueves que ya no buscan a los dos jubilados con vida, debido a la gran cantidad de días que pasaron y por las condiciones del terreno.
Por estos motivos, ahora la búsqueda del equipo de rastrillaje se centra en localizar restos humanos. En ese sentido, las autoridades provinciales analizan una nueva hipótesis: que los cuerpos de los jubilados podrían encontrarse en el Valle de Marte, una zona de difícil acceso y terreno rocoso.
