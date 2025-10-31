Salió a la luz el último video en el que se ve a los jubilados desaparecidos en Chubut: las imágenes

jubilados desaparecidos chubut

Al respecto, en los últimos días, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, descartó la teoría de que los jubilados desaparecidos hayan sido víctimas de un robo.

Tras la secuencia registrada por las cámaras, nada se supo de la pareja hasta el 17 de octubre, cuando la camioneta fue encontrada abandonada atascada en un cañadón, sin rastros de los ocupantes.

Iturrioz admitió el jueves que ya no buscan a los dos jubilados con vida, debido a la gran cantidad de días que pasaron y por las condiciones del terreno.

Por estos motivos, ahora la búsqueda del equipo de rastrillaje se centra en localizar restos humanos. En ese sentido, las autoridades provinciales analizan una nueva hipótesis: que los cuerpos de los jubilados podrían encontrarse en el Valle de Marte, una zona de difícil acceso y terreno rocoso.