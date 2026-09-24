Cuándo y dónde hay degustación de asado, empanada regional, vino mendocino y cerveza artesanal en Buenos Aires

Con qué bebidas acompañar el menú

Para maridar este banquete criollo, la propuesta de bebidas estará a la altura de las circunstancias. Por un lado, la Bodega Valle del Indio aportará exclusivos vinos mendocinos, presentando opciones de Malbec y Cabernet Sauvignon pensadas especialmente para las carnes.

Por otro lado, la marca Rabieta será la encargada de la cerveza artesanal, ofreciendo estilos como Golden, IPA, Honey y Dry Stout. Para los amantes de la coctelería tradicional, habrá barras preparando fernet y vermú, además de bebidas sin alcohol y ricos postres para el cierre.

Cómo llegar al Hipódromo de Palermo

La conectividad del predio en el barrio de Palermo es inmejorable, facilitando el acceso mediante distintos medios de transporte público: