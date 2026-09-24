Cuándo y dónde hay degustación de asado, empanada regional, vino mendocino y cerveza artesanal en Buenos Aires
Este fin de semana llega a la Ciudad de Buenos Aires una nueva edición de la esperada feria gastronómica que homenajea a las pasiones argentinas.
Buenos Aires se prepara para volver a convertirse en punto de encuentro de los amantes de la comida criolla. Este fin de semana llega una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada en un solo lugar y con entrada libre y gratuita.
Cuándo y dónde es el Festival del Asado y la Empanada
La esperada cita gastronómica tendrá lugar este fin de semana, desarrollándose durante el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. Las puertas abrirán de manera ininterrumpida en el amplio horario de 12:00 a 21:00 horas. El predio elegido para albergar a los miles de fanáticos de la comida nacional será el tradicional Hipódromo de Palermo, cuyo acceso principal se encuentra en la intersección de Avenida del Libertador y Dorrego (Av. Del Libertador 4101).
Qué cortes de carne a la parrilla se podrán degustar
El ritual del asado será el gran protagonista del evento. El público contará con un inmenso patio gastronómico conformado por más de 30 puestos y food trucks, donde destacados asadores prepararán recetas clásicas con chimichurri o salsa criolla, y también innovadoras versiones gourmet. Entre las múltiples opciones para almorzar, picar a media tarde o cenar, se destacan:
- Costillares a la cruz y al asador.
- Ojo de bife y colitas de cuadril.
- Clásicos choripanes.
- Matambres, vacío y bondiolas.
- Achuras completas, entrañas, mollejas y pamplonas.
El mapa federal de la empanada y opciones vegetarianas
Además de las brasas, el festival ofrecerá un verdadero viaje federal a través de la empanada. Los asistentes podrán probar recetas típicas de La Pampa, Mendoza, San Juan, creaciones patagónicas con cordero, y variantes del Litoral con pescados de río. No faltarán los clásicos norteños:
- Tucumanas: preparadas con matambre vacuno y pasas de uva.
- Salteñas: clásica carne cortada a cuchillo, papa y huevo duro.
- Jujeñas: elaboradas con un toque picante de ají molido y arvejas.
- Riojanas: rellenas con tierna carne de cuadril.
Para quienes no consumen carne, la organización confirmó que el evento también contará con una amplia variedad de opciones vegetarianas.
Con qué bebidas acompañar el menú
Para maridar este banquete criollo, la propuesta de bebidas estará a la altura de las circunstancias. Por un lado, la Bodega Valle del Indio aportará exclusivos vinos mendocinos, presentando opciones de Malbec y Cabernet Sauvignon pensadas especialmente para las carnes.
Por otro lado, la marca Rabieta será la encargada de la cerveza artesanal, ofreciendo estilos como Golden, IPA, Honey y Dry Stout. Para los amantes de la coctelería tradicional, habrá barras preparando fernet y vermú, además de bebidas sin alcohol y ricos postres para el cierre.
Cómo llegar al Hipódromo de Palermo
La conectividad del predio en el barrio de Palermo es inmejorable, facilitando el acceso mediante distintos medios de transporte público:
- En colectivo: las líneas 10, 15, 29, 34, 42, 55, 59, 60, 64, 118, 130, 160 y 166 te dejan a escasos metros del acceso principal.
- En tren: la estación 3 de Febrero (Línea Mitre) es la más próxima, a solo unos 10 minutos a pie. También se puede llegar a la estación Palermo (Línea San Martín) caminando un poco más.
- En subte: la Línea D (estaciones Palermo o Ministro Carranza) te deja a una distancia aproximada de 15 a 20 minutos caminando, o a pocos minutos si lo combinás con un colectivo de trayecto corto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario