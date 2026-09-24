Villa Elisa: un hombre en situación de calle fue asesinado de un ladrillazo

Tras las primeras investigaciones, la Policía llevó a cabo la detención de un sospechoso identificado como A.H.M, quien era amigo de la víctima y también se habría encontrado bajo los efectos de estupefacientes al momento del crimen.

El presunto agresor fue aprehendido en el lugar del hecho y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de La Plata.

De acuerdo con los registros informados por fuentes policiales, Terraza contaba con antecedentes penales vinculados a distintas causas por robo y robo agravado. Además, se acreditó que había estado preso en a Unidad Penal 18 de Gorina y recuperó la libertad en el año 2024.

La causa fue caratulada como Homicidio y se esperan los resultados de las pericias y de la autopsia para establecer con precisión la mecánica de la muerte.