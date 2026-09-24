Villa Elisa: un hombre en situación de calle fue asesinado de un ladrillazo
El crimen se produjo durante una pelea en la vía pública. Por el hecho detuvieron a un amigo de la víctima, acusado de haberlo atacado con un ladrillo.
Un hombre en situación de calle murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con un ladrillo durante una pelea en la vía pública en la localidad bonaerense de Villa Elisa, partido de La Plata. Por el crimen detuvieron a un amigo de la víctima.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves en la zona de Camino Centenario y calle 45. La víctima, identificada como Ramiro Sebastián Terraza, se encontraba en situación de calle y, según la información policial, tenía problemas de adicciones.
Según la reconstrucción del caso, el hecho ocurrió cuando dos hombres, por motivos que se investigan, mantuvieron una discusión que escaló en violencia hasta derivar en una pelea.
En medio del enfrentamiento, el agresor, habría tomado un ladrillo y le habría propinado un fuerte golpe en la cabeza a la víctima, que falleció en el lugar.
Luego de recibir un aviso de alerta, efectivos de la Comisaría 12ª de Villa Elisa se trasladaron hasta el lugar y encontraron a Terraza ya sin vida y con lesiones visibles en el cráneo.
Tras las primeras investigaciones, la Policía llevó a cabo la detención de un sospechoso identificado como A.H.M, quien era amigo de la víctima y también se habría encontrado bajo los efectos de estupefacientes al momento del crimen.
El presunto agresor fue aprehendido en el lugar del hecho y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de La Plata.
De acuerdo con los registros informados por fuentes policiales, Terraza contaba con antecedentes penales vinculados a distintas causas por robo y robo agravado. Además, se acreditó que había estado preso en a Unidad Penal 18 de Gorina y recuperó la libertad en el año 2024.
La causa fue caratulada como Homicidio y se esperan los resultados de las pericias y de la autopsia para establecer con precisión la mecánica de la muerte.
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