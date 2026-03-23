VIDEO: un policía se convirtió en héroe al salvar a un niño de ser arrollado por un tren

rescate

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y en dejar como un verdadero héroe al efectivo que intervino.

Hablaron los padres de la Niña E tras su aparición en Cosquín: "Se fue de una forma y apareció de otra"

Un día después de la aparición con vida de E., la nena de dos años que era intensamente buscada en Cosquín, Córdoba, sus padres contaron cómo vivieron el dramático episodio, cómo fue el reencuentro y revelaron cuáles son ahora sus principales sospechas.

Tania, madre de la beba, se mostró aliviada y emocionada tras reencontrarse con su hija. Ahora su preocupación se basa en que la investigación revele quién se la llevó y dónde la tuvieron durante las 21 horas que estuvo desaparecida.

La mujer sospecha la nena habría salido a jugar al patio de la casa, sobre un montículo de arena, y desde ahí se la llevaron. “Lo único que divide de mi casa al descampado donde apareció es un alambrado. Es imposible que haya ido sola. No se va si no sale con un adulto o su hermanito. Desde que vivimos acá jamás tuvo el atrevimiento de irse”, aseguró Tania este viernes.

En ese sentido, fue contundente al plantear su hipótesis: “No sé qué pasó. Sinceramente, creo que alguien se la llevó, es mi percepción de madre. A mi hija alguien se la ha llevado”.

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