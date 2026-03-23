VIDEO: un policía se convirtió en héroe al salvar a un niño de ser arrollado por un tren
El menor de 3 años se encontraba solo cuando una formación de carga estaba a punto de pasar y la rápida intervención del oficial evitó una tragedia.
Un oficial de la Policía de Córdoba se convirtió en héroe al salvar a un niño que caminaba solo por las vías, segundos antes del paso de un tren de carga.
Un dramático episodio se vivió en la ciudad provincial, donde un efectivo logró rescatar a un chico de 3 años que se encontraba sobre las vías instantes antes del paso de una formación de carga, en el barrio conocido como Villa Los Galpones.
Todo sucedió este lunes alrededor de las 11, cuando un tren de cargas, integrado por 29 vagones con piedra, avanzaba desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba. Al llegar a la intersección de las calles Sarachaga y Mendoza, un agente de la Dirección Motocicletas advirtió la presencia del niño, que estaba solo sobre las vías.
Frente a la inminencia del paso del tren, el efectivo corrió hacia el lugar y logró alzarlo apenas segundos antes de que la formación atravesara el cruce. La intervención, que fue captada por la cámara del tren, fue clave para resguardar la integridad del menor y evitar una tragedia.
Minutos después, se localizó a la madre, quien explicó que el niño había salido de la vivienda familiar en un momento de descuido.
Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y en dejar como un verdadero héroe al efectivo que intervino.
Hablaron los padres de la Niña E tras su aparición en Cosquín: "Se fue de una forma y apareció de otra"
Un día después de la aparición con vida de E., la nena de dos años que era intensamente buscada en Cosquín, Córdoba, sus padres contaron cómo vivieron el dramático episodio, cómo fue el reencuentro y revelaron cuáles son ahora sus principales sospechas.
Tania, madre de la beba, se mostró aliviada y emocionada tras reencontrarse con su hija. Ahora su preocupación se basa en que la investigación revele quién se la llevó y dónde la tuvieron durante las 21 horas que estuvo desaparecida.
La mujer sospecha la nena habría salido a jugar al patio de la casa, sobre un montículo de arena, y desde ahí se la llevaron. “Lo único que divide de mi casa al descampado donde apareció es un alambrado. Es imposible que haya ido sola. No se va si no sale con un adulto o su hermanito. Desde que vivimos acá jamás tuvo el atrevimiento de irse”, aseguró Tania este viernes.
En ese sentido, fue contundente al plantear su hipótesis: “No sé qué pasó. Sinceramente, creo que alguien se la llevó, es mi percepción de madre. A mi hija alguien se la ha llevado”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario