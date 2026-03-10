Video: una camioneta atropelló a varias durante una exhibición en Misiones

camioneta 4x4 atropelló a personas en misiones

Luego del impacto, los propios espectadores tuvieron que asistir a los heridos, incluso revisando debajo del rodado para descartar víctimas atrapadas. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la cantidad exacta de damnificados por el atropello ni sobre la gravedad de las lesiones.

Pese al hecho, el evento continuó con total normalidad con las actividades previstas para el domingo, cuando conductores de camionetas y tractores volvieron a reunirse para realizar distintas pruebas de destreza sobre el circuito de barro.

Los encuentros de este tipo son conocidos como trompódromos y el formato fue importado desde Brasil. Medios de Misiones señalaron que desde entonces las competencias se popularizaron y ya se habían realizado eventos similares en localidades como Jardín América y San Vicente.