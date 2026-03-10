Video: una camioneta atropelló a varias durante una exhibición en Misiones
Todo ocurrió cuando el vehículo 4x4 hacía trompos en el barro y perdió el control. Hubo varios heridos y todo quedó grabado.
Varias personas resultaron heridas tras ser atropelladas por una camioneta 4x4 que perdió el control durante una exhibición en un trompódromo, en la provincia de Misiones. La impactante escena quedó registrada en un video grabado por un testigo.
El dramático episodio se registró el sábado en la localidad misionera de El Soberbio sobre un circuito de barro instalado a un costado de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo. La actividad, organizada por fanáticos de camionetas todoterreno, no contaba con el aval oficial.
En horas de la tarde, mientras se llevaba a cabo la primera jornada de demostración de manejo sobre sobre una pista de barro y aserrín, una camioneta Ford Ranger 4x4 perdió el control, se salió de la pista y embistió a gran velocidad a un grupo de espectadores que observaba la exhibición.
Video: el momento del accidente
Toda la brutal secuencia quedó registrada en un video filmado por uno de los testigos. Según se puede ver en las imágenes que circularon en redes sociales, la camioneta traspasó un terraplén y se dirigió marcha atrás contra varias personas que se encontraban detrás de una cinta, la única separación entre los espectadores y la pista.
Tal como se observa en el video, no existía una barrera de contención que frenara al vehículo ni había distancia mínima entre los asistentes y la resbaladiza pista de barro.
Luego del impacto, los propios espectadores tuvieron que asistir a los heridos, incluso revisando debajo del rodado para descartar víctimas atrapadas. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la cantidad exacta de damnificados por el atropello ni sobre la gravedad de las lesiones.
Pese al hecho, el evento continuó con total normalidad con las actividades previstas para el domingo, cuando conductores de camionetas y tractores volvieron a reunirse para realizar distintas pruebas de destreza sobre el circuito de barro.
Los encuentros de este tipo son conocidos como trompódromos y el formato fue importado desde Brasil. Medios de Misiones señalaron que desde entonces las competencias se popularizaron y ya se habían realizado eventos similares en localidades como Jardín América y San Vicente.
