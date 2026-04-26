Donald Trump publicó un video del sospechoso del tiroteo en la cena
El presidente Donald Trump difundió en sus redes un impactante video y fotos del sospechoso detenido tras el feroz tiroteo en la cena de corresponsales.
Tras el grave incidente de seguridad en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump utilizó sus plataformas digitales para compartir contenido exclusivo. El mandatario publicó impactantes fotografías y un video donde se observa la intensa persecución y detención del principal sospechoso responsable del violento altercado en Washington.
Las crudas imágenes compartidas por Donald Trump
A través de su red social oficial Truth Social, el presidente de los Estados Unidos rompió el hermetismo y compartió material visual sumamente sensible sin emitir ningún tipo de texto adjunto. En las dos crudas fotografías publicadas, se puede observar al sospechoso de 31 años (oriundo del estado de California) completamente desnudo, tendido boca abajo en el suelo y fuertemente custodiado por agentes tras ser reducido.
IMPORTANTE: Video: así fue el momento en que evacuaron a Donald Trump por un tiroteo
Además de las postales del arresto, el mandatario subió un breve pero desesperante video de la persecución ocurrida dentro del hotel. En la grabación se ve al joven corriendo a toda velocidad por los pasillos del recinto y a un efectivo de seguridad abriendo fuego en su dirección.
Sin embargo, el desenlace del material audiovisual es inconcluso. El individuo logra salir del ángulo de visión de la cámara justo en el momento en que el agente efectúa los disparos, impidiendo confirmar visualmente si resultó herido de bala en ese instante. Cabe destacar que esta accidentada gala representaba el esperado regreso del magnate a la cena anual de la prensa, un evento oficial que había decidido boicotear sistemáticamente durante su primer mandato.
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