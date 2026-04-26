Donald Trump publicó un video del sospechoso del tiroteo en la cena

Sin embargo, el desenlace del material audiovisual es inconcluso. El individuo logra salir del ángulo de visión de la cámara justo en el momento en que el agente efectúa los disparos, impidiendo confirmar visualmente si resultó herido de bala en ese instante. Cabe destacar que esta accidentada gala representaba el esperado regreso del magnate a la cena anual de la prensa, un evento oficial que había decidido boicotear sistemáticamente durante su primer mandato.