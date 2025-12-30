Tragedia: volvía de visitar la tumba de su esposo y murió ahogada tras volcar en un puente

María Elena Di Rocco era madre de una hija y abuela de tres nietos. Quienes la conocían la describían como una mujer muy dedicada a su hogar y apasionada por la jardinería, en especial por sus hortensias y sus rosas. Este martes, a las 11, se realizó la inhumación de sus restos en el mismo cementerio donde descansa su esposo, cerrando de manera dolorosa una historia atravesada por el afecto, la rutina y una tragedia evitable.

