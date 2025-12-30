Tragedia: volvía de visitar la tumba de su esposo y murió ahogada tras volcar en un puente
La víctima, una jubilada de 79 años, sufrió un trágico accidente en Adolfo Gonzales Chaves cuando regresaba del cementerio. El caso generó cuestionamientos sobre el estado del lugar.
Una salida cotidiana y cargada de significado personal terminó de la peor manera para María Elena Di Rocco, una jubilada de 79 años que murió ahogada luego de volcar con su auto en un puente de madera en la localidad bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves. La mujer regresaba del cementerio, donde había ido a dejar flores en la tumba de su marido, fallecido cuatro años atrás, cuando ocurrió el fatal accidente.
El hecho se produjo el último domingo, cerca de las 14.30, en un puente ubicado sobre la calle Yapeyú, en la zona de quintas, a unas diez cuadras del casco urbano. El paso cruza un tramo de la laguna Pata Larga y, según relataron vecinos en redes sociales, había sido clausurado tiempo atrás por el mal estado del camino de tierra. Tras algunos arreglos, el puente fue reabierto, aunque seguía careciendo de medidas de seguridad básicas.
Por motivos que aún se investigan, Di Rocco perdió el control de su Fiat Palio mientras atravesaba el puente. El vehículo volcó y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, parcialmente sumergido en el agua, que se encontraba cubierta de algas. La escena fue advertida por un vecino que pasaba por el lugar, quien se arrojó sin dudar para auxiliar a la mujer atrapada dentro del auto.
Con la ayuda de otra vecina, lograron sacar a la jubilada y le practicaron maniobras de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) en un intento desesperado por salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en el lugar, no fue posible reanimarla. Todo indica que la víctima falleció por ahogamiento, aunque los resultados de la autopsia aún no habían sido informados oficialmente.
La investigación quedó a cargo de Juan Carlos Ustarroz, de la Ayudantía Fiscal de Gonzales Chaves, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente. El caso volvió a poner el foco en el estado de los caminos rurales y de los puentes sin protección, una preocupación recurrente entre los vecinos de la zona.
María Elena Di Rocco era madre de una hija y abuela de tres nietos. Quienes la conocían la describían como una mujer muy dedicada a su hogar y apasionada por la jardinería, en especial por sus hortensias y sus rosas. Este martes, a las 11, se realizó la inhumación de sus restos en el mismo cementerio donde descansa su esposo, cerrando de manera dolorosa una historia atravesada por el afecto, la rutina y una tragedia evitable.
