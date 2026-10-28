Dos narcos con 60 antecedentes y más de 1.400 dosis de drogas: así fue el operativo en la Villa 31
Los dos hombres de 25 y 30 años cayeron tras un procedimiento táctico y planificado de la Policía de la Ciudad.
Dos narcotraficantes de 25 y 30 años fueron detenidos en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro en medio de un operativo de vigilancia llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad. Entre los dos acusados contabilizaban 60 antecedentes por diferentes delitos.
El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Táctica de Pacificación I y ocurrió cuando los efectivos observaron un intercambio de tipo pasamanos entre dos hombres en inmediaciones de Colibrí al 300, donde se sospechaba que comercializaban sustancias ilícitas.
Al advertir la presencia de la policía, los sospechosos intentaron escapar por las calles del interior del barrio e ingresar a un domicilio ubicado en Espadaña al 1900.
Sin embargo, tras una intensa persecución, los efectivos lograron detenerlos, uno dentro de la vivienda y el otro en la puerta.
Durante el operativo los policías secuestraron 914 envoltorios con cocaína, con un peso de 238 gramos; 404 con marihuana, con un peso de 556 gramos; y 125 con pasta base, con un peso de 270 gramos. En total, incautaron 1.064 gramos de droga fraccionada.
Los antecedentes de los detenidos en la Villa 31
De la pesquisa se supo que ambos contaban con numerosos antecedentes delictivos. El detenido de 30 años acumula 44 actuaciones por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas), además una por robo, otra por portación de arma no convencional y una más por desobediencia, todas registradas desde el año 2020 hasta la fecha.
Mientras que su cómplice, de 25 años, tiene también un amplio prontuario. Entre sus antecedentes se encuentran seis por infracción a la Ley de Drogas, dos por portación de arma no convencional, una por atentado y resistencia a la autoridad y otra por ensuciar bienes. Todos los delitos fueron cometidos entre 2024 y 2026.
En la causa interviene la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a Estupefacientes (UFLA) Este, a cargo del fiscal Vidal Alemán, quien dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de las sustancias.
Parque Chacabuco: lo fueron a buscar por violencia de género y descubrieron 52 plantas de marihuana
Días antes se llevó a cabo otro operativo antidrogas, esta vez en una vivienda del barrio porteño de Parque Chacabuco, donde la Policía de la Ciudad acudió tras una denuncia por violencia de género y se encontró con armas de fuego y un invernadero con 52 plantas de marihuana.
La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 23, a partir de una denuncia que derivó en una prohibición de acercamiento y en la orden de secuestrar todas las armas de fuego que tuviera el denunciado.
Durante el procedimiento, realizado en un departamento de la calle Salvigny al 1800, efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron al involucrado, de 32 años, quien se encontraba junto a su pareja, y secuestraron tres armas de fuego de distinto calibre y sus respectivas municiones.
Entre ellas había un revólver Taurus .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9x19 y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.
Además, en dos habitaciones fueron halladas 52 plantas de marihuana distribuidas en sus respectivos indoors, pese a que el hombre contaba con una autorización de REPROCANN para ocho plantas.
Tras la consulta judicial, el hombre fue notificado de la prohibición de acercamiento, en tanto que las armas y las plantas fueron secuestradas.
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