Dos narcos con 60 antecedentes y más de 1.400 dosis de drogas: así fue el operativo en la Villa 31

Los antecedentes de los detenidos en la Villa 31

Había 914 envoltorios con cocaína, 404 con marihuana y 125 de pasta base

De la pesquisa se supo que ambos contaban con numerosos antecedentes delictivos. El detenido de 30 años acumula 44 actuaciones por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas), además una por robo, otra por portación de arma no convencional y una más por desobediencia, todas registradas desde el año 2020 hasta la fecha.

Mientras que su cómplice, de 25 años, tiene también un amplio prontuario. Entre sus antecedentes se encuentran seis por infracción a la Ley de Drogas, dos por portación de arma no convencional, una por atentado y resistencia a la autoridad y otra por ensuciar bienes. Todos los delitos fueron cometidos entre 2024 y 2026.

Los detenidos tienen 25 y 30 años

En la causa interviene la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a Estupefacientes (UFLA) Este, a cargo del fiscal Vidal Alemán, quien dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de las sustancias.

Parque Chacabuco: lo fueron a buscar por violencia de género y descubrieron 52 plantas de marihuana

La Policía de la Ciudad fue a buscar armas y se encontró un invernadero con 52 plantas de marihuana en Parque Chacabuco

Días antes se llevó a cabo otro operativo antidrogas, esta vez en una vivienda del barrio porteño de Parque Chacabuco, donde la Policía de la Ciudad acudió tras una denuncia por violencia de género y se encontró con armas de fuego y un invernadero con 52 plantas de marihuana.

La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 23, a partir de una denuncia que derivó en una prohibición de acercamiento y en la orden de secuestrar todas las armas de fuego que tuviera el denunciado.

El involucrado, de 32 años, contaba con tres armas en su vivienda

Durante el procedimiento, realizado en un departamento de la calle Salvigny al 1800, efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron al involucrado, de 32 años, quien se encontraba junto a su pareja, y secuestraron tres armas de fuego de distinto calibre y sus respectivas municiones.

Entre ellas había un revólver Taurus .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9x19 y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

El hombre fue notificado de la prohibición de acercamiento, en tanto que las armas y las plantas fueron secuestradas.

Además, en dos habitaciones fueron halladas 52 plantas de marihuana distribuidas en sus respectivos indoors, pese a que el hombre contaba con una autorización de REPROCANN para ocho plantas.

Tras la consulta judicial, el hombre fue notificado de la prohibición de acercamiento, en tanto que las armas y las plantas fueron secuestradas.