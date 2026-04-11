Día Mundial del Parkinson: por qué la OMS lo declaró el 11 de abril

• Temblores

• Lentitud en los movimientos (bradicinesia)

• Rigidez en brazos, piernas y tronco

• Problemas de equilibrio y coordinación

• Dificultades para caminar o realizar tareas cotidianas

• Estreñimiento

• Babeo

• Trastornos del sueño

• Dificultades para masticar, tragar o hablar

• Depresión

Reconocer estos signos de forma temprana es fundamental para iniciar un tratamiento adecuado y ralentizar la progresión de la enfermedad.

Parkinson El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel global.

El apoyo a las personas con Parkinson

Además del tratamiento médico, el apoyo emocional y social es crucial para quienes viven con el Parkinson. Las personas diagnosticadas con esta enfermedad, junto con sus familias, deben enfrentarse a una serie de desafíos que incluyen la adaptación a los cambios físicos, psicológicos y sociales que la enfermedad impone.

La creación de redes de apoyo, el acceso a grupos de ayuda y la participación en actividades de sensibilización son herramientas valiosas que pueden contribuir a mejorar el bienestar general de los pacientes.

El Día Mundial del Parkinson también es una oportunidad para unir a la comunidad, para reconocer el esfuerzo colectivo y para recordar que el apoyo mutuo es esencial en la lucha contra esta enfermedad. A través de la empatía, la información y el compromiso, se pueden construir sociedades más inclusivas y comprensivas hacia quienes padecen Parkinson.