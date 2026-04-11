Día Mundial del Parkinson: por qué la OMS lo declaró el 11 de abril
Esta enfermedad no solo afecta el cuerpo, también sacude la rutina, la mente y el entorno familiar.
Cada 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson o Día del Mal de Parkinson: una fecha que busca concientizar a la población mundial sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo y es uno de los problemas neurológicos más frecuentes, luego del Alzhéimer.
La enfermedad de Parkinson fue nombrada así en honor al médico británico James Parkinson, quien la describió por primera vez en 1817. Este día tiene como propósito no solo aumentar el conocimiento acerca de los síntomas, sino también fomentar el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos adecuados.
En las últimas décadas, los avances médicos han permitido una mejor comprensión de la enfermedad y de sus posibles terapias. Sin embargo, el apoyo social y la concienciaciónsiguen siendo cruciales para quienes viven con esta condición.
Principales síntomas del Parkinson
El Parkinson presenta síntomas variados, aunque los más frecuentes incluyen:
• Temblores
• Lentitud en los movimientos (bradicinesia)
• Rigidez en brazos, piernas y tronco
• Problemas de equilibrio y coordinación
• Dificultades para caminar o realizar tareas cotidianas
• Estreñimiento
• Babeo
• Trastornos del sueño
• Dificultades para masticar, tragar o hablar
• Depresión
Reconocer estos signos de forma temprana es fundamental para iniciar un tratamiento adecuado y ralentizar la progresión de la enfermedad.
El apoyo a las personas con Parkinson
Además del tratamiento médico, el apoyo emocional y social es crucial para quienes viven con el Parkinson. Las personas diagnosticadas con esta enfermedad, junto con sus familias, deben enfrentarse a una serie de desafíos que incluyen la adaptación a los cambios físicos, psicológicos y sociales que la enfermedad impone.
La creación de redes de apoyo, el acceso a grupos de ayuda y la participación en actividades de sensibilización son herramientas valiosas que pueden contribuir a mejorar el bienestar general de los pacientes.
El Día Mundial del Parkinson también es una oportunidad para unir a la comunidad, para reconocer el esfuerzo colectivo y para recordar que el apoyo mutuo es esencial en la lucha contra esta enfermedad. A través de la empatía, la información y el compromiso, se pueden construir sociedades más inclusivas y comprensivas hacia quienes padecen Parkinson.
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