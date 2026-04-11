Comodoro Rivadavia marchó por Ángel: "Con los niños no"

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"Está a la vista, la madre pidió que le entreguen el cuerpo sin la autopsia. Le dije que era una asesina". remarcó la mujer, en declaraciones a la prensa.

Tanto Altamirano como su pareja, Maicon González, aparecen como los principales sospechosos por la muerte del chico, a consecuencia de un serie de traumatismos, aunque su madre aseveró que el menor se descompensó y falleció poco después.

El menor estaba al cuidado de su padre biológico, Luis López, quien formó pareja con Andrade, aunque por decisión del juez de familia Juan Pablo Pérez se inició un proceso de revinculación con Altamirano, pese a que ésta lo había abandonado cuando apenas tenía un año.

Video indignante: qué hacía la madre de Ángel mientras lo velaban

Mientras el padre y la madrastra de Ángel despedían los restos del pequeño de cuatro años entre reclamos de justicia, un vecino registró una escena que generó fuerte repudio. En el video se observa a la madre del menor, Mariela, junto a su actual pareja (de apellido González) y su otro hijo, cargando bolsos y subiendo a un taxi frente a la casa donde convivían con el niño fallecido, según el video difundido por la señal TN.

La mujer, principal señalada por presuntos maltratos, se retiró del lugar con rumbo desconocido en el mismo momento en que se llevaba a cabo el velatorio.

mariela madre de ángel

Según informó el medio local ADN Sur, tanto la madre del pequeño como su pareja decidieron no participar del velatorio para evitar posibles represalias de los presentes, quienes sostienen fuertes acusaciones de maltrato contra ellos. Mientras la Justicia investiga el entorno familiar, los resultados de la autopsia arrojaron datos determinantes: el nene falleció por un paro cardiorrespiratorio, pero su cuerpo presentaba además diversas lesiones internas en la zona de la cabeza.

En paralelo, el Cementerio Oeste de la ciudad se convirtió en el punto de encuentro de vecinos, amigos y familiares que se acercaron para darle el último adiós.

Ante la gravedad de los hallazgos médicos, ya se ha convocado a una marcha para exigir justicia y el esclarecimiento total de las causas que llevaron a la muerte del menor.