El dramático relato del padre de la familia que sufrió una pesadilla en Villa General Belgrano

Y agregó: "No tenían un dato preciso porque lo que ellos pretendían estaba muy alejado de la realidad".

Al no conseguir lo que ellos creían que había en la casa, los empezaron a amenazar con llevarse al hijo de ambos. "Les di todo y pretendían más, pero no tenía más plata. Le dijeron a mi esposa que como yo no les daba todo se iban a llevar a uno de mis hijos. Lo cargaron y se lo llevaron", relató Agustín, todavía conmocionado por lo que tuvo que atravesar.

Agustín relató la pesadilla que vivió junto a su familia en Villa General Belgrano

robo millonario cordoba

En medio de la desesperación, el hombre se da cuenta que estaba desatado, y salió en busca de su hijo: "Intercepté al que llevaba mi hijo, se soltó y se quedó ahí a un costadito, mientras Laura, la chica que nos acompaña, alertó a la Policía".

Tras esto, los delincuentes intentaron huir, pero el que tenía las pertenencias robadas, fue detenido en la huida. "Tenían apoyo de afuera, adentro de mi casa se comunicaban con manos libres", aclaró Agustín.

Más allá de que nadie resultó herido y pudieron recuperar lo robado, la familia continúa muy conmocionada y habló sobre el daño psicológico que les ocasionaron.

"Estamos convocando a una marcha, un reclamo pacífico, los comerciantes le damos mucho al pueblo y esperamos que el pueblo nos devuelva", sostuvo Agustín, a quien le ingresaron a robar a su casa tres veces en los últimos tres años, "siempre en verano", resaltó.