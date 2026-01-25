Villa Gesell: denuncian a un guardavidas por no rescatar a un kayakista

"Estoy recontra caliente": la excusa del abandono en Villa Gesell

_Sorete_Por este guardavidas en Villa Gesell que f Escándalo en Villa Gesell (Redes Sociales)

El material audiovisual, que ya es prueba clave en la causa, expone la actitud negligente del rescatista. En el audio se percibe que el hombre estaba en un estado de exaltación por conflictos ajenos a la situación de emergencia. "Encima estoy recruzado, ya estoy recontra caliente", manifestó, justificando su inacción por una supuesta bronca personal, dado que aparentemente le habían roto una sombrilla.