Villa Gesell: denuncian a un guardavidas por no rescatar a un kayakista
El Municipio de Villa Gesell denunció al trabajador por abandono de persona. Se filmó negando auxilio a la víctima y el video se volvió viral.
Un escándalo sacude la temporada de verano en la costa atlántica por un video viral indignante. El Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal contra un guardavidas que se desempeña en un balneario concesionado, acusado de abandono de persona por negarse a socorrer a un hombre en peligro en el mar.
El grave episodio ocurrió en la zona del muelle, entre las 8 y las 10 de la mañana. Según consta en la presentación judicial, el trabajador advirtió que un kayakista había volcado en una canaleta y estaba a la deriva. Sin embargo, lejos de activar el protocolo de salvamento, sacó su teléfono celular y comenzó a grabar la secuencia mientras lanzaba frases repudiables: "La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda".
Sin Xuper TV: cómo ver Boca vs. Deportivo Riestra, EN VIVO por TV, a qué hora y en qué canal
"Estoy recontra caliente": la excusa del abandono en Villa Gesell
El material audiovisual, que ya es prueba clave en la causa, expone la actitud negligente del rescatista. En el audio se percibe que el hombre estaba en un estado de exaltación por conflictos ajenos a la situación de emergencia. "Encima estoy recruzado, ya estoy recontra caliente", manifestó, justificando su inacción por una supuesta bronca personal, dado que aparentemente le habían roto una sombrilla.
Mientras la víctima luchaba por no ser arrastrada contra los pilotes, el acusado relataba con desprecio: "Quedó boyando como una boya... ahí lo tenés a punto de colisionar". Esta conducta no solo viola los deberes básicos de su profesión, sino que puso en riesgo la vida del turista al priorizar su enojo personal sobre el deber de socorro.
Desde el Ejecutivo local se encargaron de aclarar que el involucrado no pertenece al Cuerpo Municipal, que se rige por normas estrictas de capacitación, sino que trabaja para un sector privado. Por ello, además de la vía penal, se notificó a los organismos provinciales correspondientes para que se inicie una investigación administrativa y se determinen las responsabilidades por el incumplimiento de los deberes de cuidado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario