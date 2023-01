Para la Justicia, la cuestión de odio no es agravante en el crimen de Fernando Báez Sosa

Qué dijo el fiscal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa sobre la cuestión de odio

Los abogados de la familia del joven asesinado en Villa Gesell, exigen que el crimen sea calificado también como "homicidio por placer". Este agravante había sido ya citado en ocasión de los asesinatos del joven necochense Alfredo Marcenac en 2006 y del diputado nacional Héctor Olivares y su asesor Miguel Marcelo Yadón en 2019. También fue utilizado en el 2015 cuando Gerardo Barzola fue condenado a prisión perpetua por asesinar a su mujer.

El artículo 80 del Código Penal establece: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare: por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.”

El video publicado, en el que se observa a los 10 rugbiers golpeando a Fernando Báez Sosa, complica su situación, ya que podría incorporarse al expediente el agravante “por placer” en caso de demostrar que les causaba cierta satisfacción filmar al joven durante la golpiza.

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa cumple este viernes su quinta jornada y se prevé los testimonios de una docena de testigos, entre ellos la recepcionista de un hotel de Villa Gesell que vio cómo huían del lugar del hecho, la dueña de la casa que alquilaban los ocho rugbiers en esa localidad balnearia, peritos y policías.

De los 22 testigos citados inicialmente para hoy, una decena de ellos -en su mayoría peritos y efectivos policiales que realizaron tareas en conjunto con otros en el inicio de la investigación- no serán requeridos finalmente, y que serán desistidos por la fiscalía.

El desgarrador testimonio de la mamá de Fernando

"Cuando veo como madre el video (del ataque) siento la necesidad de tirarme sobre mi hijo y cubrirlo con mi cuerpo", contó Graciela, la mamá de Fernando.

Al llegar a los tribunales, le preguntaron qué le generó haber visto a los rugbiers por primera vez sin barbijo: "Nunca me importó, nunca quise ni saber los nombres", dijo sin vacilar.

"Siento como madre que no sienten culpa, que están en su mundo", dijo Graciela al llegar a los tribunales de Dolores.

También fue tajante al contestar sobre la posibilidad de que alguno de los padres de los rugbiers intenten acercarse a ella: "Espero que no se me acerquen porque no los conozco. a esta altura no espero nada y cuanto más lejos mejor".