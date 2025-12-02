Una camioneta fuera de control chocó varios autos estacionados en Villa Lugano
El hecho se registró en el cruce de las calles Echeandia y Carhue. Como consecuencia de la maniobra, la camioneta terminó incrustada en un árbol.
Un violento choque múltiple ocurrió en la mañana de este martes en el barrio porteño de Villa Lugano, cuando el conductor de una camioneta Amarok negra perdió el control del vehículo al realizar una maniobra y terminó incrustado en un árbol.
El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana en el cruce de las calles Echeandia y Carhue. Como consecuencia de la maniobra, la camioneta impactó frontalmente contra una Furgón que estaba estacionada sobre la mano derecha.
El violento choque generó un efecto dominó, desplazando la camioneta tipo Furgón hacia adelante y provocando que golpeara a una Chevrolet más adelante, que terminó con daños en su parte trasera.
Tras el impacto, la Amarok quedó término frente un árbol y casi destruida. Minutos después se hicieron presentes personal de la Policía.
Choque múltiple y muerte en General Paz: remolcaban un auto, se soltó la linga y un hombre fue atropellado
Un grave accidente de tránsito se registró en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de la calle Chávez, en sentido hacia el Riachuelo, donde cinco vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple que dejó como saldo un muerto y varios heridos.
Según pudo saber Infobae, el episodio comenzó cuando un Ford Fiesta, que era remolcado por un Volkswagen Gol, sufrió la rotura de la linga de remolque. Ante esta situación, los ocupantes descendieron de los vehículos, momento en el que se desencadenó el siniestro.
En la colisión participaron, además de los dos primeros autos, una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris.
Como consecuencia del impacto, un hombre fue arrollado y perdió la vida en el lugar, hecho que fue constatado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al arribar a la escena.
Otro hombre adulto fue trasladado al Hospital Santojanni para recibir atención médica, mientras que una mujer adulta fue asistida en el sitio del accidente.
En el operativo intervinieron Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía y personal de Tránsito, quienes dispusieron el corte total de la colectora de la General Paz al 10.800, en sentido hacia el Riachuelo, a la altura de la estación de servicio Axion.
