Villa Lugano: intentó evadir un control policial, se tiró a un arroyo con más de 16 mil dólares y casi se ahogó
El hombre fue interceptado cuando viajaba en un auto de aplicación. El video que muestra el hallazgo del botín y las complicaciones que tuvo el sospechoso para salir del agua.
Una persecución policial que empezó con un control de rutina en Villa Lugano terminó con una escena tan impactante como insólita. Un hombre intentó escapar de la Policía, corrió varios metros, se lanzó desde un puente de ocho metros de altura hacia el arroyo Cildáñez y finalmente fue detenido con una fortuna guardada en la mochila.
El hecho ocurrió el pasado 30 de mayo, cerca de las 17, durante un control de rutina que suelen realizar agentes de la División Patrulla Control de Accesos Sur, en las inmediaciones del Destacamento Olímpico de la policía porteña.
En ese contexto, los agentes detuvieron la marcha de un Renault Logan gris, registrado en una aplicación de viajes, donde viajaban el conductor y un pasajero que llevaba consigo una mochila roja y al ver a los efectivos, se puso visiblemente nervioso.
La situación se volvió aún más sospechosa cuando los policías le pidieron que se identificara. Lejos de colaborar, el hombre bajó del auto y salió corriendo a toda velocidad en dirección al puente La Noria.
La fuga derivó así en una intensa persecución a pie. En su desesperado intento por escapar, el sospechoso ingresó a la Reserva Ecológica y tomó una decisión extrema: se tiró al arroyo Cildáñez desde una altura de ocho metros.
A pesar del salto, el hombre solo logró nadar algunos metros y abandonó la mochila que llevaba en el agua. Sin embargo, no pudo salir por sus propios medios y fue rescatado por los efectivos.
Finalmente, los efectivos lograron recuperar el bolso, mientras que el sospechoso, identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años y con domicilio registrado en la provincia de Jujuy, quedó imposibilitado de salir del agua por sus propios medios. Personal de la reserva colaboró en el rescate, tras lo cual se procedió a su inmediata detención.
La apertura de la mochila, realizada en presencia de testigos, permitió constatar la existencia de 16.000 dólares y 2.991.000 pesos, sumas que Peñaloza no pudo justificar, y un cuaderno con anotaciones.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Sur, encabezada por el fiscal Gastón Favier, quien ordenó la detención del sospechoso bajo la acusación de desobediencia y dispuso el secuestro de la suma encontrada y del cuaderno.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario