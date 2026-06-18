Villa Lugano: intentó evadir un control policial, se tiró a un arroyo con más de 16 mil dólares y casi se ahogó

En ese contexto, los agentes detuvieron la marcha de un Renault Logan gris, registrado en una aplicación de viajes, donde viajaban el conductor y un pasajero que llevaba consigo una mochila roja y al ver a los efectivos, se puso visiblemente nervioso.

La situación se volvió aún más sospechosa cuando los policías le pidieron que se identificara. Lejos de colaborar, el hombre bajó del auto y salió corriendo a toda velocidad en dirección al puente La Noria.

La fuga derivó así en una intensa persecución a pie. En su desesperado intento por escapar, el sospechoso ingresó a la Reserva Ecológica y tomó una decisión extrema: se tiró al arroyo Cildáñez desde una altura de ocho metros.

A pesar del salto, el hombre solo logró nadar algunos metros y abandonó la mochila que llevaba en el agua. Sin embargo, no pudo salir por sus propios medios y fue rescatado por los efectivos.

persecucion El sospechoso fue atrapado con 16 mil dólares y casi 3 millones de pesos.

Finalmente, los efectivos lograron recuperar el bolso, mientras que el sospechoso, identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años y con domicilio registrado en la provincia de Jujuy, quedó imposibilitado de salir del agua por sus propios medios. Personal de la reserva colaboró en el rescate, tras lo cual se procedió a su inmediata detención.

La apertura de la mochila, realizada en presencia de testigos, permitió constatar la existencia de 16.000 dólares y 2.991.000 pesos, sumas que Peñaloza no pudo justificar, y un cuaderno con anotaciones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Sur, encabezada por el fiscal Gastón Favier, quien ordenó la detención del sospechoso bajo la acusación de desobediencia y dispuso el secuestro de la suma encontrada y del cuaderno.