Mendoza: quién era Esteban Sotelo, el andinista de 48 años que murió en Vallecitos

Sotelo había planeado realizar una travesía en la zona y posteriormente su vehículo fue encontrado estacionado. Un guía de refugio confirmó que lo había visto allí dos días después de la fecha prevista para su salida. La preocupación aumentó cuando el andinista tampoco se presentó a clases.

Encontraron el cuerpo a 4.000 metros de altura

El viernes, después de varios días de búsqueda, los rescatistas encontraron el cuerpo de Esteban Sotelo en la Quebrada La Angostura, a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar. El hallazgo permitió confirmar el peor desenlace para sus familiares, compañeros y conocidos, que habían seguido con preocupación el operativo desde que se perdió contacto con él.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Luján de Cuyo. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de muerte ni se dieron a conocer las circunstancias precisas en las que ocurrió. Por eso, las autoridades deberán reconstruir los últimos movimientos de Sotelo y avanzar con las pericias correspondientes para determinar qué sucedió durante su salida.

El recuerdo de un apasionado por la montaña

La historia de Esteban Sotelo quedó marcada por su relación con la alta montaña. A sus 48 años, continuaba formándose como guía y acumulaba experiencias en distintos recorridos y cumbres.

Sus publicaciones recientes mostraban precisamente ese vínculo con la actividad que había elegido desarrollar y estudiar. El Plata, Lomas Amarillas, Vallecitos y Rincón aparecían entre los lugares que había alcanzado durante sus recorridos.

Su última salida a Vallecitos terminó de una manera trágica. Tras varios días de búsqueda y con condiciones meteorológicas adversas, su cuerpo fue localizado a gran altura. Ahora, además de establecer las circunstancias de su muerte, la investigación buscará reconstruir cómo fueron sus últimas horas en la montaña.