El hijo del jubilado asesinado en Villa Soldati: "No fue un robo, vinieron a ejecutarlo"

El hijo de la víctima contó que Calabreta, ya jubilado, salía todos los días a las 4.30 a comprar el diario y que continuaba trabajndo pese a su edad: “Yo le decía que no saliera a esa hora por la inseguridad”, contó Alejandro y resaltó que su papá: “Tenía algunos problemas con su empresa y con gente, cosas que pasan en el negocio”.

jubilado asesinado soldati

“Nunca nadie se imaginó que iba a pasar esto”, sostuvo y habló de la existencia de una demanda por parte de Calabreta hacia otras personas.

Sobre el trabajo que desempeñaba la víctima, su hijo aclaró que “no tenía deudas” y que “compraba y vendía máquinas gráficas”.

“No había recibido amenazas, pero sí llamados. Vinieron a ejecutarlo, si no le robaron nada”, sostuvo y mencionó que “todo el mundo” sabía que salía temprano a comprar el diario.

El hijo de Calabreta reveló el contenido de alguno de los llamados: "‘Decile a tu viejo que me pague lo que me debe, que no se haga el bolu…’. No lo amenazaron directamente de que lo iban a matar. A mí me llamaban cuando él no quería atender y me decían que le pase el mensaje”.

“Hace dos meses le dije que tuviera cuidado”, aclaró.

Crimen de un jubilado en Villa Soldati

robo y asesinato villa soldati

Adolfo Gustavo Calabreta de 76 años fue asesinado hoy de un balazo en el rostro en una calle del barrio porteño de Villa Soldati. En el crimen actuó una sola persona y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 5, en Tabaré al 2.700, y Pizarro.

Al lugar llegaron alertados por los vecinos efectivos de la Comisaría Vecinal 8 B de la Policía de la Ciudad, quienes identificaron a la víctima. También acudió personal del SAME, que corroboró que el hombre ya estaba fallecido.

La descripción del sospechoso

Los investigadores establecieron que en ese lugar hay una cámara del Centro de Monitoreo Urbano, por lo que al analizar las imágenes establecieron que a las 5:15, se observa a un hombre de cabello negro, vestido con una campera azul similar a la de la selección argentina, jeans y zapatillas oscuras con suela blanca, que se acerca a la víctima e intenta quitarle algo, tras lo cual le dispara en el rostro, detallaron las fuentes.

Si bien inicialmente se pensó que se había tratado de un robo, con el correr de la investigación no se descarta la pista de un crimen por encargo o un ajuste de cuentas, por el que se busca a un sospechoso, añadieron los informantes.

Según las fuentes, la víctima vivía cerca, en Tabaré al 2.700, donde alquilaba una propiedad desde hacía un año.

En la zona fue localizado un testigo, quien fue citado para declarar ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 3, a cargo de la investigación junto a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.