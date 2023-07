Habló Manuela Ponz, la víctima del taxista detenido acusado de violación

Tras la detención del taxista, habló Manuela Ponz, hoy con 28 años, madre y recibida de abogada, quien contó cómo recibió la noticia y dejó un importante mensaje al resto de las mujeres.

“Recibí la noticia con mucha alegría, fue un mundo de sensaciones porque era algo que no esperaba. (Lo que pasó) había quedado muy atrás y hoy vuelve a colocarse delante de mi camino. Hoy amanecí con otra energía, con otras ganas creyendo que el mundo puede ser un poco más justo”, expresó Manuela Ponz en diálogo con C5N.

En ese sentido, enfatizó: “Creo que una puede encontrar la justicia en dejar de sentirse una víctima, más allá del resultado. Dejar de ser una víctima es una decisión política que puede tomar una y convertir eso en otra cosa”.

“Cuando la pena, el dolor y la angustia, en lugar de hacerlo una marca de por vida lo hace un motor de lucha, se transforma en algo positivo”, sostuvo la mujer.

Manuela remarcó que “a muchas mujeres nos toca pasar por situaciones así o similares y es bueno que haya un mensaje. No somos eso que nos pasó para el resto de nuestras vidas sino todo lo contrario, que podemos ser algo más y hacer algo más y mejor”.

“Salí del hospital después de que me revisaron y me dieron el kit, y me tuve que volver a subir a un taxi para ir a mi casa. Algo me hizo sentir que tenía que desafiar a la vida y no me quedé encerrada. Volví a salir a bailar, volví a tomar taxis, me volví a quedar dormida arriba de un taxi y no me violaron. Ahí te das cuenta y reafirmás que no te pasó por tu culpa sino porque te cruzaste con un violador”, remarcó.

Respecto a cómo superó la situación que le tocó vivir, recordó que “estos años fueron muy complejos” pero reconoció: “He sido una privilegiada, tuve mucha suerte y muchos recursos. No todas las mujeres cuentan con los recursos. Fundamentalmente tuve una red, poder apoyarnos en otras que nos acompañan, que nos abrazan, nos levantan cuando nos caemos. No soy nada de esto sola, sino que detrás de esto hay muchísimas, miles de mujeres que esperaron este día tanto como yo, que han pasado situaciones parecidas y no han encontrado justicia”.

Tito Franklin Escobar Ayllón era considerado uno de los prófugos más buscados por la Justicia argentina y se lo colocó en el puesto número uno de la circular roja de la Interpol.

