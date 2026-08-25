Nuevo DNI con chip: quiénes están obligados a renovarlo en 2026 y cómo se tramita
El Renaper aclaró que la renovación del DNI con chip de seguridad no es masiva. Cuáles son los casos en los que sí es obligatorio el trámite y cuánto cuesta.
Tras la presentación del nuevo modelo del Documento Nacional de Identidad (DNI) impulsado por el Gobierno Nacional con el objetivo de elevar los estándares internacionales de seguridad e incorporar un chip electrónico encriptado, surgieron dudas sobre quiénes deben realizar la renovación de manera obligatoria.
Desde el Renaper aclararon que no existe una obligación masiva ni inmediata. Los plásticos emitidos con formato anterior mantienen absoluta vigencia hasta la fecha de vencimiento impresa en el plástico, por lo que la transición se concretará de forma gradual.
¿Quiénes tienen la obligación de renovar el DNI en 2026?
La exigencia de obtener la versión actualizada recae únicamente sobre situaciones específicas y reglamentarias:
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Menores y adolescentes: Quienes deban realizar las actualizaciones obligatorias correspondientes a los 5, 8 y 14 años.
Vencimientos: Personas con el documento vencido o próximo a caducar.
Modificaciones: Quienes precisen rectificar datos filiatorios, domicilio o género.
Imprevistos: Casos de extravío, robo, hurto o rotura del ejemplar actual.
Extranjeros residentes: Están alcanzados por las mismas normativas para actualizar sus datos migratorios, bajo un cuadro tarifario diferenciado.
Paso a paso para iniciar el trámite para renovar el DNI
La gestión para obtener el documento con tecnología sin contacto es presencial y requiere seguir una serie de instancias:
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Sacar turno previo de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina o en la web oficial del organismo, seleccionando un Registro Civil o centro de documentación del Renaper habilitado.
Concurrir a la oficina asignada en la fecha acordada (en el caso de menores de 14 años, deben asistir obligatoriamente acompañados por su madre, padre o tutor legal con su respectivo DNI).
Guardar el comprobante de solicitud para realizar el seguimiento online del estado del trámite mediante el número de ID en la plataforma oficial del Renaper.
Recibir el plástico en el domicilio declarado o retirarlo en la dependencia seleccionada (la entrega debe ser recibida por el titular o un mayor de 18 años con la constancia correspondiente).
Cuánto cuesta sacar el DNI
El tarifario oficial estipulado por los organismos correspondientes se divide de la siguiente manera:
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Ciudadanos argentinos:
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Primer ejemplar (recién nacido de 0 a 6 meses): Sin cargo.
Primer ejemplar (de 6 meses a 5 años, cartas de ciudadanía u opción de nacionalidad): $10.000.
Actualizaciones de 5/8 años y de 14 años: $10.000.
Nuevos ejemplares (actualizaciones posteriores, cambio de domicilio, rectificación o adopción): $10.000.
Rectificación por identidad de género o reposición por error u omisión: Sin cargo.
DNI exprés (hasta 96 horas hábiles): $26.000.
DNI en 24 horas: $41.000.
DNI al instante (en oficinas con capacidad técnica): $57.000.
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Extranjeros:
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Primera identificación, actualizaciones (5/8 y 14 años) y nuevos ejemplares (cambio de domicilio o categoría): $20.000.
Reposición por error u omisión: Sin cargo.
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