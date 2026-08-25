Nuevo DNI con chip: quiénes están obligados a renovarlo en 2026 y cómo se tramita.

Sacar turno previo de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina o en la web oficial del organismo, seleccionando un Registro Civil o centro de documentación del Renaper habilitado.

Concurrir a la oficina asignada en la fecha acordada (en el caso de menores de 14 años, deben asistir obligatoriamente acompañados por su madre, padre o tutor legal con su respectivo DNI).

Guardar el comprobante de solicitud para realizar el seguimiento online del estado del trámite mediante el número de ID en la plataforma oficial del Renaper.