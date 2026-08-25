Uno por uno: quiénes son los 15 penitenciarios acusados de abusar de presas en Magdalena

Horror en la cárcel de Magdalena: detienen a 15 agentes penitenciarios acusados de torturas y abuso sexual contra presas.

Respecto al desarrollo del expediente, tanto el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como la cúpula del SPB adoptaron una postura de colaboración activa: "Aportaron toda la documentación requerida para la investigación, mantuvieron una actitud colaborativa y en ese sentido el expediente judicial avanzará con celeridad", según precisaron fuentes de la investigación.