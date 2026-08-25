Uno por uno: quiénes son los 15 penitenciarios acusados de abusar de presas en Magdalena
Ocho mujeres y siete hombres se encuentran bajo la lupa de la Justicia por episodios de severa violencia hacia reclusas de un penal en Magdalena.
En un hecho de extrema gravedad institucional, quince efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) -ocho mujeres y siete hombres- fueron detenidos acusados de haber sometido a torturas y abusos sexuales a internas alojadas en la Unidad Penitenciaria Nº 51 de Magdalena, ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de La Plata.
La causa penal se inició en junio de este año tras una serie de denuncias por aberrantes maniobras vejatorias ocurridas dentro del establecimiento. Las detenciones de los guardiacárceles se concretaron en el marco de la investigación judicial y en las próximas horas los acusados serán trasladados para prestar declaración indagatoria.
A partir del avance de la investigación, la fiscalía solicitó los allanamientos de los domicilios de los uniformados implicados, medidas de prueba que fueron avaladas y dictadas por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, titular del Juzgado Penal N.º 4 de La Plata.
Respecto al desarrollo del expediente, tanto el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como la cúpula del SPB adoptaron una postura de colaboración activa: "Aportaron toda la documentación requerida para la investigación, mantuvieron una actitud colaborativa y en ese sentido el expediente judicial avanzará con celeridad", según precisaron fuentes de la investigación.
El caso genera una profunda conmoción en la provincia de Buenos Aires, mientras la Justicia avanza para determinar la responsabilidad penal y la cadena de mando de los agentes involucrados en los apremios ilegales y delitos contra la integridad sexual denunciados.
Uno por uno, los penitenciarios detenidos por abusar de presas en Magdalena
- Alcaide Mayor (EG) Daiana Belén Balmaceda (Jefa de Vigilancia y Tratamiento). Para el fiscal está sindicada como autora del delito de tortura (en relación a tres víctimas) y coautora del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad.
- Alcaide María Belén Toledo (Subjefa de Vigilancia). De la causa surgen elementos suficientes para tenerla como autora del delito de tortura a cuatro víctimas y abuso sexual agravado.
- Alcaide (EG) Daiana Ayelén Villafañe (Coordinadora de Régimen Abierto). Surgen elementos suficientes para tenerla como autora del delito de tortura de cuatro víctimas y partícipe necesario de abusos sexuales agravados.
- Alcaide (EG) Antonela Belén Cingolani (Jefa de Requisa). Acusada de los delitos de torturas y abuso sexual agravado.
- Adjutor (EG) Agustina Ailén Orona (Encargada de Turno). Acusada de torturas con abuso sexual y de facilitar que los hechos sean realizados en perjuicio de al menos cuatro víctimas.
- Adjutor (EG) Florencia Anahí Ortiz (Inspectora de Vigilancia). Acusada de abuso sexual y torturas a cuatro detenidas.
- Prefecto Mayor (EP) Raquel Noemí Boccardo (Enfermera). Acusada como partícipe necesario del delito de tortura contra dos detenidas.
- Suboficial Principal (EG) Gisela Mailín Iguarán (Personal de Guardia). Acusada de torturas y abuso sexual agravado de cuatro detenidas.
- Inspector Mayor (EG) Carlos Miguel Tocci (subdirector de Seguridad). Partícipe necesario del delito de torturas contra cuatro internas, coautor del delito de abuso sexual y partícipe necesario.
- Inspector Mayor (EG) Juan Manuel Villena (subdirector de Régimen). Partícipe necesario del delito de tortura y abuso sexual contra una detenida.
- Prefecto Mayor (EG) Miguel A. Eduardo Villota (subdirector de Inclusión). Acusado como partícipe necesario del delito de tortura y abuso sexual agravado contra cuatro detenidas.
- Prefecto Mayor (EG) Facundo Sebastián Medina (jefe de Turno). Acusado de tortura y abuso sexual contra una víctima.
- Cabo (EG) Lucas Germán Dama. Acusado de tortura de cuatro internas y de partícipe necesario de abuso sexual agravado.
- Guardia Carlos Alberto Salice (Personal del SPB). Acusado de tortura de cuatro internas y de partícipe necesario del delito de abuso sexual doblemente agravado.
- Guardia (EG) Juan Antonio Juajena (Personal SPB). Acusado de tortura de cuatro internas y de partícipe necesario del delito de abuso sexual doblemente agravado.
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