Corrientes: echaron a un funcionario municipal por golpear a su ex mujer

Según el relato de la victima, identificada como Florencia Torres, el ahora exfuncionario de Corrientes le arrojó un piedrazo a la moto en la que se desplazaba, eso logró que pierda la estabilidad y, luego de caer, la agredió. "Me intentó matar y como no pudo, cuando caí me atacó a piñas y patadas en el piso", contó.