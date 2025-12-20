Cayó "El Tío", miembro de la banda acusada por el triple crimen de Florencio Varela

El nuevo detenido, un hombre de 42 años, está acusado de encubrir la comercialización de estupefacientes bajo una aparente actividad legal vinculada a la venta de artículos de bazar y estaría además relacionado con maniobras de trata de personas. Se trata de Jesús Mallón, conocido como “El Tío” de la agrupación que asesinó a Morena Verdi de 20 años, Brenda Loreley Del Castillo, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15.