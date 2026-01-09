Video: brutal golpiza a un hombre al que acusaron de abusar de una mujer en un colectivo
El violento episodio quedó grabado en un video que rápidamente se volvió viral. Los pasajeros del 53 lo bajaron a los golpes y continuaron con el ataque hasta que llegó la policía.
Un muy violento episodio se vivió este viernes por la mañana en la localidad de Caseros, en el partido de Tres de Febrero en la provincia de Buenos Aires, cuando los pasajeros de uno de los internos de la línea 53 de colectivos bajaron por la fuerza a un hombre y lo golpearon salvajemente tras acusarlo de haber abusado de una adolescente.
El brutal episodio de justicia por mano propia quedó grabado en un video que se volvió rápidamente viral y que da cuenta del estado de violencia que se vive por estos días.
Según relataron testigos de la golpiza, la situación se desató cuando una mujer que viajaba en el colectivo denunció que el hombre habría intentado manosearla durante el viaje. De inmediato comenzó una discusión entre ellos hasta que intervinieron otros pasajeros y vecinos que lo bajaron por la fuerza del colectivo y comenzaron a golpearlo salvajemente en plena calle en lugar de llamar a la policía.
Desesperado el hombre intentó escapar y meterse en una fábrica para buscar refugio pero los trabajadores del lugar lo golpearon, lo devolvieron por la fuerza a la calle y le cerraron la puerta en la cara.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el chofer del colectivo abrió la puerta de la unidad tras advertir la situación, lo que permitió que el acusado fuera bajado por la fuerza del interno en medio del conflicto.
En las imágenes puede verse el enojo de los pasajeros y vecinos, que lo mantuvieron reducido en el lugar hasta que llegó la Policía para hacerse cargo de la situación. Testigos del violento episodio indicaron que no contaban con información sobre el estado de la menor que habría sido víctima del intento de abuso. Tras la llegada de la policía el presunto abusador fue detenido .
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario